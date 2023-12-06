Erreurs, bugs, questions - page 87
C'est une erreur commune que beaucoup de gens font, et j'ai moi-même été pris dans cette erreur (la comparaison est implémentée différemment dans les différentes langues)...
Si ma mémoire est bonne, le compilateur donnait un avertissement d'erreur dans les premières versions.
Salutations.
Pourriez-vous me dire comment télécharger l'historique ? Je viens d'installer le terminal et il n'a pas de données pour aucune des paires du 01.02.2010 au 21.07.2010. Lorsque je lance le conseiller expert, les données pour cette période sont chargées en premier, mais maintenant l'historique n'est pas chargé.
Comment puis-je obtenir ces informations (marquées en rouge) ?
J'en déduis que le bénéfice est demandé comme ceciou pas ? il renvoie juste 0
Très simplement :
Option 1.
1. demander un solde initial - Solde de départ
2. Calculer les totaux de toutes les opérations de trading (dans l'historique, on passe en revue toutes les transactions) - Balance commerciale.
3. Ajoutez le résultat des opérations commerciales au solde initial et obtenez le montant final du solde - Solde.
D'après vos données, cela ressemblera à ceci
Solde de départ = 10 000 $.
Balance commerciale = -4 061,80 $.
Balance = Balance de départ + Balance commerciale (tenir compte du signe) !
Option № 2
Nous soustrayons le solde de départ des fonds courants, la balance sèche nous donne le résultat des transactions...
C'est dommage qu'il n'y ait pas de fonction de dépo et de profit juste moi.
donne 1.#INF.
Servicedesk a déjà écrit...