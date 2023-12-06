Erreurs, bugs, questions - page 87

Interesting:

C'est une erreur commune que beaucoup de gens font, et j'ai moi-même été pris dans cette erreur (la comparaison est implémentée différemment dans les différentes langues)...

Si ma mémoire est bonne, les premières versions avaient un avertissement d'erreur du compilateur.
Kos:
Si ma mémoire est bonne, le compilateur donnait un avertissement d'erreur dans les premières versions.
Peut-être que c'est le cas. Les développeurs semblent être sur le point de désactiver l'affichage de certains messages peu importants (peut-être l'ont-ils déjà fait)...
 

Salutations.

Pourriez-vous me dire comment télécharger l'historique ? Je viens d'installer le terminal et il n'a pas de données pour aucune des paires du 01.02.2010 au 21.07.2010. Lorsque je lance le conseiller expert, les données pour cette période sont chargées en premier, mais maintenant l'historique n'est pas chargé.

 

Comment puis-je obtenir ces informations (marquées en rouge) ?

J'en déduis que le bénéfice est demandé comme ceci

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
ou pas ? il renvoie juste 0
 
gumgum:

Comment puis-je obtenir ces informations (marquées en rouge) ?

Je comprends que le bénéfice est demandé comme suit

ou pas ? il renvoie juste 0

Cette fonction renvoie la taille du bénéfice actuel sur le compte dans la devise du dépôt , c'est-à-dire que s'il n'y a pas de positions ouvertes, le résultat sera bien sûr nul. Ce que vous voulez, vous devez le calculer vous-même, comment le faire, vous pouvez le lire dans cet articleCréation d'un tableau de données à l'aide de classes de la bibliothèque standard et de l'API Google Chart
gumgum:

Comment puis-je obtenir ces informations (marquées en rouge) ?

Je comprends que le bénéfice est demandé comme suit

ou pas ? Je n'obtiens que 0

Très simplement :

Option 1.

1. demander un solde initial - Solde de départ

2. Calculer les totaux de toutes les opérations de trading (dans l'historique, on passe en revue toutes les transactions) - Balance commerciale.

3. Ajoutez le résultat des opérations commerciales au solde initial et obtenez le montant final du solde - Solde.

D'après vos données, cela ressemblera à ceci

Solde de départ = 10 000 $.

Balance commerciale = -4 061,80 $.

Balance = Balance de départ + Balance commerciale (tenir compte du signe) !

Option № 2

Nous soustrayons le solde de départ des fonds courants, la balance sèche nous donne le résultat des transactions...

 

Qu'est-ce que cela fait

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)==AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 
gumgum:

Qu'est-ce que cela fait

Très bien.
gumgum:

Qu'est-ce que cela fait

C'est comme ça que ça marche.
AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 

C'est dommage qu'il n'y ait pas de fonction de dépo et de profit juste moi.

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

donne 1.#INF.

Servicedesk a déjà écrit...

