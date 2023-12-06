Erreurs, bugs, questions - page 179
Lorsqu'un onglet est sélectionné, la fenêtre du graphique est activée et on peut le constater visuellement.
Combien de fois devez-vous réarranger les graphiques ?
La fenêtre repliée est également activée et si vous activez accidentellement l'onglet replié alors que vous faites glisser les onglets dans le bon ordre, vous devez utiliser la souris pour retrouver le graphique inutile qui s'est accidentellement affiché et le replier à l'écran.
Il est beaucoup plus facile de travailler visuellement avec les graphiques sur le bureau de MT, de plus le panneau graphique avec les onglets mange de l'espace sur l'écran et avec l'algorithme précédent (de MT4) il était possible de ne pas le garder actif.
Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner... :(
Mais il se trouve que vous êtes le seul à voir "travailler"...
Puis-je obtenir un lien direct pour télécharger le kit de distribution ?
C'est gênant, mais c'est un fait.
Thème simple - mais Admiral ne se charge pas non plus...
C'est bizarre.
;)
Je n'ai jamais essayé d'utiliser ma société de courtage, je n'ai jamais essayé de télécharger ma charge utile et je n'ai jamais rien téléchargé.
MetaTrader 5 (build 11.12.2009 selon le site web)
Je n'ai jamais eu de problème avec ce genre de service, il n'est représenté que chez Alpari.
Merci ! Je vais étudier...
Si je ne me trompe pas, le serveur d'Alpari est 62.213.101.242:443.
Au moins les paires de devises suivantes sont disponibles : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY.
PS
Le plus drôle, c'est que pour l'or, l'argent et probablement tous les instruments boursiers de la pile monétaire, je n'ai toujours pas trouvé... :(
Le plus drôle, c'est que cette coupe est aussi un divorce. Regarde Duke. Je ne dirai rien sur NT.
Mais merci quand même !
;)
new build 350 - dans l'éditeur, si vous sélectionnez n'importe quelle ligne dans les articles et dans le codebase, vous obtenez cette réponse :
Ça marche bien pour moi. Il fonctionne sans aucun problème.
Rédigez une demande à Servicedesk, en décrivant toutes les actions étape par étape.
N'oubliez pas de spécifier les données sur l'OS et le terminal de fusion.
PS
J'ai essayé plusieurs articles pour le vérifier, y compris cette "logique floue".
Il peut y avoir un problème dans le passage de la commande de l'éditeur au navigateur (j'utilise Mozilla, le dernier).
Pourquoi puis-je copier des structures utilisateur mais pas des structures standard ?
Il est dit 'p_request' - la structure a des objets et ne peut pas être copiée.
Pourquoi puis-je copier des structures utilisateur mais pas des structures standard ?
Il est dit 'p_request' - la structure a des objets et ne peut pas être copiée.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Простые структуры
Les structures qui ne contiennent pas de chaînes de caractères, d'objets de classe et de tableaux dynamiques sont appelées structures simples. Les variables de ces structures peuvent librement se copier les unes dans les autres, même s'il s'agit de structures différentes. Les variables des structures simples ainsi que leurs tableaux peuvent être passés comme paramètres aux fonctions importées de DLL.