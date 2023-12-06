Erreurs, bugs, questions - page 178
Je ne sais pas, mais la seule fois où je me suis retrouvé dans une telle situation sur mon compte réel, c'était sur le premier tick après le gap. Et dans le contrat DC, c'est décrit exactement comme ça.
Peut-être que les profils vous conviendraient ? Ils conservent la disposition des graphiques :
Vous vous moquez de moi ?
Je viens de poser une question simple, c'est visuellement visible sur l'écran - ouvrez deux MT côte à côte sur les ordinateurs et essayez de faire ce que j'écris, en 4, cela prend 3-5 secondes, en 5 cela ne fonctionnera PAS du tout.
Le profil est enregistré dans l'ordre décidé par le logiciel, le mien ne se souvient pas du tout.
Comment puis-je l'expliquer autrement ?
Qu'est-ce qui ne va pas dans ce cas ? Pouvez-vous l'expliquer en détail avec des photos ?
Dans l'image, la flèche du stop close est située au croisement des lignes alligator au niveau du gap (à ce prix se trouvait l'ordre stop pour une position d'achat) et la flèche aurait dû être située au prix Open de la nouvelle barre après le gap, c'est-à-dire avec le slippage non en faveur du trader.
Le comportement en 4 et 5 est le même - je viens de le comparer. Dans le profil, on enregistre automatiquement ce qui était le dernier.
En 5 : vous alignez les onglets du graphique dans le bon ordre par glisser-déposer, puis vous exécutez l'une des commandes du menu "Fenêtre".
Essayez d'être clair sur ce que vous faites. La phrase "vous pouvez cliquer plusieurs fois sur les graphiques dans l'ordre que vous voulez" ne donne malheureusement pas la moindre idée de ce que vous faites.
Pas le même comportement, Alexey. :)
Si vous cliquez une seconde fois sur les graphiques et que vous choisissez ensuite "fenêtre-verticale/horizontale" LORSQUE le volet des graphiques est fermé dans MT4, vous obtenez rapidement le résultat souhaité et il peut être enregistré dans un profil sans problème.
Essayez maintenant de faire la même chose dans MT5 - vous ne réussirez pas !
Vous suggérez de glisser-déposer dans le bon ordre les GRAPHIQUES sur le panneau, où il n'y a que du texte et les graphiques ne sont pas visuellement visibles, c'est beaucoup plus long, surtout quand on a beaucoup de ces onglets, et qu'ils ne tiennent pas sur toute la largeur de l'écran. De plus, il y a parmi eux beaucoup d'ÉNORMES qui doivent être ignorés et ne pas être pris en compte lors de leur disposition à l'écran, et il existe de nombreuses options de ce type dans CHAQUE profil.
Quel masochiste a eu cette idée ?
Après tout, en 4, tout était simple, clair et rapide.
1. C'est génial ? J'en doute...
2) Existe-t-il des " lunettes normales " dans les taux de change ?
On nous a dit, et plus d'une fois, où travailler avec les culbuteurs dans MT5. Je serais vraiment intéressé par un pari sur les devises à terme.
3. Est-ce une publicité ? C'est un secret ?
a) Alpari ; b) Broco ; c) Admiral Markets.
Je n'ai personne à qui demander, sauf vous... :(
Il se trouve que vous êtes le seul à voir "travailler"...
Puis-je obtenir un lien direct pour télécharger le paquet de distribution ?
C'est gênant, mais c'est vrai.
Thème simple - mais Admiral ne se charge pas...
C'est bizarre.
;)
Maintenant, on comprend enfin de quoi il s'agit.
Quel est le problème avec le panneau des graphiques ?
Les éléments qui ne tiennent pas sur l'écran sont faciles à faire défiler.
La sélection d'un onglet active la fenêtre du graphique et vous pouvez le voir visuellement.
Combien de fois devez-vous réarranger les tableaux de toute façon ?
en essayant :)
J'ai 25 graphiques dans mon profil, en ce moment j'ai besoin de placer 12 d'entre eux sur mon bureau dans un certain ordre en utilisant l'option "fenêtre-verticale/horizontale", le panneau de graphiques à onglets s'adapte à 18 graphiques sur la largeur de l'écran, de plus, 13 graphiques sur 25 sont sous forme repliée. Souvent, les cartes doivent être "mélangées" ; l'option proposée est extrêmement gênante et prend beaucoup de temps. Et l'on ne comprend pas pourquoi il a fallu changer l'habituel, VOUS avez défini l'algorithme dans les versions précédentes des logiciels MT4 et 3 ?