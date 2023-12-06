Erreurs, bugs, questions - page 176
Cela ne me dérange pas que vous écriviez du code pour vous-même, cela me dérange que vous demandiez à MQ d'utiliser une plateforme pour vous.
Ce n'est pas comme si j'étais un utilisateur désormais, c'est juste toi.
Il était censé introduire un nouveau groupe de comptes, avec un lot de 0,01. Les autres utilisateurs n'auraient pas dû être dérangés par cela (qui a besoin de comptes avec des minimums standards).
C'est fait.
Chéri, il y a (ou il me semble qu'il y a) une erreur dans l'exécution de l'opérateur += pour les variables du type structure double.Construire 346.
vous enseignez si merveilleusement...
Puis-je avoir un lien vers un verre non vide.
Pour MT5, j'ai déjà choisi 3-4 DCs.
Je suis aussi intéressé...
Est-ce que tout se passe bien là-bas ? Pouvons-nous être discrets ? Donnez-moi des liens directs vers la ressource !
Je pense que personne ne vous suspectera de faire de la publicité.
Vous ne pouvez pas faire de la publicité pour ce que vous n'avez pas...
1. C'est génial, non ? J'en doute...
2) Existe-t-il des "lunettes normales" dans les taux de change du Forex ?
Je sais déjà comment travailler avec les graphiques dans MT5. Je serais vraiment intéressé par un pari sur les devises à terme.
3. Est-ce une publicité ? C'est un secret ?
a) Alpari ; b) Broco ; c) Admiral Markets.
Le terminal ne s'installe pas dès la 1ère fois
Même chose sur un autre courtier hier et toujours à cet endroit exact... Hier, l'un des terminaux a été installé pour la 7ème fois et l'autre pour la 23ème fois. J'ai essayé sur différents ordinateurs...
J'ai d'abord essayé de télécharger depuis l'Europe vers cet endroit, puis j'ai basculé vers la Russie, puis vers l'Amérique et j'ai obtenu une erreur.
О ! Il se connecte à Chypre et s'installe à partir de la cent cinquante-huitième fois...
Chéri, il y a (ou il me semble qu'il y a) une erreur dans l'exécution de l'opérateur += pour les variables de la structure de type double.
Construire 346
J'ai regardé à la fois dans le terminal et dans le débogage.
Ce problème se pose-t-il exactement dans le code que vous citez ? Peut-être que je cherche au mauvais endroit ?
Le problème ne vient pas de la structure.
Avant d'effectuer des opérations mathématiques d'addition/soustraction/division/multiplication sur une variable, celle-ci doit d'abord être initialisée avec une certaine valeur (il est préférable de le faire lors de la déclaration de la variable).
Donc, c'est faux :
C'est exact :
C'est ici qu'intervient l'initialisation.
