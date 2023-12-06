Erreurs, bugs, questions - page 177
Le terminal ne s'installe pas dès la 1ère fois
Même chose sur un autre courtier hier et toujours à cet endroit exact... Hier, l'un des terminaux a été installé pour la 7ème fois et l'autre pour la 23ème fois. J'ai essayé sur différents ordinateurs...
J'ai d'abord essayé de télécharger depuis l'Europe vers cet endroit, puis j'ai basculé vers la Russie, puis vers l'Amérique et j'ai obtenu une erreur.
О ! Il se connecte à Chypre et s'installe à partir de la cent cinquante-huitième fois...
Dans MT4 (et même dans MT3 était) il ya une option pour placer les fenêtres dans l'ordre SELECTED sur le bureau de la fenêtre MT, mais dans MT5 il ne fonctionne pas.
Par exemple, dans MT4, vous pouvez cliquer plusieurs fois sur les graphiques dans un ordre nécessaire, puis sélectionner l'option "placer verticalement/horizontalement" pour obtenir l'environnement souhaité.
Mais cela ne fonctionne pas dans MT5 :(
Ou peut-être que c'est le cas, mais qu'il est mis en œuvre différemment ?
Hier, de nombreux fournisseurs d'accès Internet en Russie ont eu des problèmes d'accès à l'extérieur. Cela conduisait à des déconnexions constantes.
В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает.
Par exemple, dans MT4, vous pouvez cliquer plusieurs fois sur les graphiques dans l'ordre nécessaire, puis sélectionner l'option "placer verticalement/horizontalement" pour obtenir l'environnement requis.
Mais cela ne fonctionne pas dans MT5 :(
Ou peut-être est-ce le cas, mais la mise en œuvre est différente ?
Menu principal-> fenêtre
1. Dans le testeur de stratégie, exécution du stop loss au prix "hors marché".
J'ai enlevé le reste. J'ai compris.
simple_user:
Menu principal-> fenêtre
Désolé, vous avez mal compris ma question.
J'ai besoin d'un ordre STRICTEMENT défini de disposition des fenêtres de graphiques par colonnes et horizontales sur le bureau de MT. Vous l'avez dans MT4, alors que dans MT5, même si vous les mettez manuellement dans le bon ordre, vous obtiendrez le BON ordre en appuyant sur l'option de menu que vous avez spécifiée.
C'est-à-dire que MT, par un certain schéma, sculpte les graphiques sur l'écran comme il l'entend et le vôtre ne sera pas retenu. C'est absurde !
Découverte de plusieurs bogues en une matinée
1. Dans le testeur de stratégie, exécution du stop loss à un prix "hors marché".
Les développeurs.
Serait-il possible de rendre le résultat de EventKillTimer() booléen également ? Parce que je ne sais pas si la minuterie est arrêtée ou non.
Peut-être que les profils vous conviendraient ? Ils conservent la disposition des graphiques :
Le stop est exécuté avec un glissement au niveau de l'écart. En réalité, ce sera la même chose. Ou cela signifie-t-il quelque chose d'autre ?
Je ne sais pas, mais la seule fois où je me suis retrouvé dans une telle situation sur mon compte réel, c'était sur le premier tick après le gap. Et dans le contrat de courtage, c'est décrit exactement comme ça.