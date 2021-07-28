Souhaits pour MT5 - page 73
J'étais surtout intéressé par les cordes.
À propos, les chaînes de caractères peuvent être stockées sur les graphiques, comme les infobulles des objets de l'écran. Il est un peu tordu, mais il fonctionne et est automatiquement sauvegardé lorsque le terminal est éteint.
À propos, les chaînes de caractères peuvent être stockées sur les graphiques, comme les infobulles des objets de l'écran. C'est tordu, mais ça marche et c'est sauvegardé automatiquement lorsque le terminal est éteint.
"Surcompliquer" dans ce contexte signifie ajouter une nouvelle fonctionnalité lente pour un petit nombre d'utilisateurs. Un mécanisme de stockage et d'accès très efficace a maintenant été mis en place, et nous ne voulons pas le détruire.
Pour échanger des données entre programmes (et même entre terminaux clients sur le même ordinateur), vous pouvez utiliser des fichiers. Il suffit d'écrire une fois quelques classes standard.
Au fait, à propos des variables globales des chaînes de caractères. Vous en avez besoin pour l'échange de données entre les programmes d'un même terminal client ? Pourquoi ne pas transférer les chaînes de caractères directement, par le biais des événements utilisateur? C'est une méthode beaucoup plus efficace que l'échange de données par le biais de variables globales.
Slava, veuillez créer une fonction mql pour déterminer la date de la dernière modification d'un fichier(datetime FileLastModify(string FName )).
J'en ai vraiment besoin. Sinon, sans référence au fichier ou en utilisant la DLL, il est impossible de déterminer si les données ont changé depuis la dernière référence.
Il existe un analogue pour les variables globales mais pas pour les fichiers. Extrêmement injuste et inhumain !
Je vous l'ai dit. Disponible.
Par exemple, nous avons les fichiers d'en-tête inclus une fois. Pas besoin de #ifdef.
Au lieu de macrosubstituer des constantes en fonction d'une condition, nous pouvons utiliser des variables qui sont initialisées différemment dans différentes conditions.
Là encore, les conditions peuvent être définies par des variables constantes au lieu de définir par défaut.
Présence de la constante IS_DEBUG_MODE
Possibilité de déterminer à la volée dans quel environnement le programme s'exécute (test, débogage, test visuel, optimisation, autorisation d'utiliser la dll).
J'ai dû manquer cette discussion. Et pouvez-vous déchiffrer le surligné plus en détail ?
Ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir inclure sélectivement des parties d'un grand fichier d'en-tête, en fonction d'un ensemble donné de clés #define. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen de le faire que d'utiliser #ifdef.
Sondage en mon nom. J'ai fini par ne rien avoir... ici.
Peut-on déchiffrer plus en détail celles qui sont surlignées ?
Les trois utilisations les plus courantes de #ifdef
1. drapeaux de compilation
2. le contrôle de version
3. empêcher l'inclusion d'un double en-tête avec #ifndef #define, comme alternative à #pragma once
Ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir inclure sélectivement des parties d'un grand fichier d'en-tête, en fonction d'un ensemble donné de commutateurs #define. Aucune autre méthode ne semble avoir été trouvée pour cela, à part l'utilisation de #ifdef.
Pouvez-vous faire en sorte qu'il soit possible d'effectuer une analyse prospective sur "Tous les symboles". En ce moment, le terminal s'éteint :
2011.07.16 09:51:10 Test en avant désactivé en raison du test sur tous les symboles MarketWatch
C'est un moyen très rapide et pratique de choisir un panier de devises pour la prochaine période, plutôt que de les exécuter une par une.
Qu'en est-il des discussions entre utilisateurs ?
Il existe une fonction dans transaq (sur mamba) pour envoyer un message, je peux correspondre avec un autre client de l'entreprise en connaissant son nom d'utilisateur. J'aimerais vraiment pouvoir échanger des messages sans recourir à d'autres programmes.
Aux développeurs de
Puis-je changer mon type d'ordre de Instant Execution àPending Order sans sortir du commentaire et sans remettre le profit à zéro ?
Autant que je me souvienne, dans MT4, le commentaire reste le même...