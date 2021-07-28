Souhaits pour MT5 - page 99
1. Je n'ai pas bien saisi votre point de vue au début, alors.
2. Si l'exp sélectionne la langue qui est choisie comme localisation dans le terminal par l'utilisateur, alors oui, les fichiers de localisation ne sont pas nécessaires.
En fait, considérez la procédure que je propose comme un interrupteur : le terminal saisit la langue dans laquelle il fonctionne et le logiciel sélectionne la substitution correcte de la description des instances dans la liste.
Ne vous fiez pas à l'initialisation implicite, c'est écrit dans Initialisation des variables:Si vous avez la chance d'obtenir des zéros, vous ne serez peut-être pas aussi chanceux la prochaine fois.
À mon avis, ce n'est pas une bonne approche que de créer des difficultés inutiles pour le client.
Rendre les opérations plus déterministes et toujours remplir le tableau avec des zéros est une évidence.
Il n'est pas du tout nécessaire d'imiter et de copier complètement les défauts de langages comme C et C++.
Lesnotifications push sont de courts messages ne dépassant pas 255 caractères. Ces notifications sont transmises immédiatement et ne sont pas perdues en cours de route.
Est-il possible d'ajouter de tels messages au terminal de bureau (à la fois 4 et 5) ? Ce serait très pratique.
Il existe des solutions via ICQ, Skype et d'autres programmes tiers, mais une fonction intégrée et fiable serait très utile.
ps : Je ne suis pas compétent sur le plan technique, donc je ne fais que demander.
Y a-t-il un moyen de distinguer terminal64.exe dans le gestionnaire de tâches ? Ce n'est pas pratique d'avoir plus d'un terminal ouvert.
PS : Non, pas "terminal64.exe", mais ajouter un raccourci de bureau au commentaire. Par exemple, au lieu de "MetaTrader 5 Client Terminal", mettez "MetaTrader 5 Client Terminal MT5_1", où MT5_1 est le raccourci du premier de mes trois terminaux.
Est-il possible de le faire ?
Je tiens à vous remercier d'avoir rétabli les droits sur le bouton ESC dans l'éditeur.
Si c'était la demande de quelqu'un d'autre à servicedesk, alors vous, charmant homme, avez +100 compétences au pouvoir de persuasion.
S'il s'agit d'une initiative du développeur, il obtient +1 compétence de compréhension.
Sergeev, c'était quoi ça ?:-)
Depuis le début et jusqu'à récemment, la fenêtre de compilation avec la liste des erreurs était seulement cachée par Ctrl+T.
Mais dans d'autres éditeurs, y compris MT4, cette fenêtre est masquée par Esc.
Il y a une semaine, j'ai découvert que la touche Esc était à nouveau en action. Je ne peux pas dire exactement quand il est devenu opérationnel puisque j'ai utilisé Ctrl+T par habitude.
Il y a longtemps, j'ai demandé à le faire dans le CD, mais la demande a été classée.
Mais maintenant, à ma grande surprise, c'est le cas. Et je dis merci à ceux qui ont promu ce montage.