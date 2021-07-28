Souhaits pour MT5 - page 75
A propos de l'application #163577 dans le CD.
Tout cela est bon et compréhensible, mais - Comment couper le fichier si le projet est préparé pour le service MARKET, par exemple ?
Bonjour, modérateur !
Grande demande d'ajouter dans le formulaire d'écran MT5 et MT4 également ( !!!!) l'option (i.e. le bouton) "Delete All" dans le menu de la fenêtre "List of Indicators" (voir image).
L'idéal serait bien sûr de pouvoir supprimer tous les indicateurs dans toute fenêtre sélectionnée, c'est-à-dire dans la fenêtre principale du graphique, ainsi que dans toute autre fenêtre de son choix (à partir du menu de l'image).
Bonjour modérateur !
Bonjour, modérateur !
Dites-moi, puis-je compter sur des boutons de réduction des blocs de code entre les caractères d'ouverture et de fermeture ? () {} [] etc.
Merci !
Une suggestion pour le débogueur dans MQL5 :
Lors du débogage du code, vous devez suivre les valeurs des mêmes variables. Mais après avoir quitté MetaEditor, les variables à suivre doivent être à nouveau ajoutées à la fenêtre de suivi, ce qui prend un certain temps. Nous aimerions automatiser l'ajout des variables nécessaires à la fenêtre spécifiée. Par exemple, vous pouvez créer un fichier modèle portant le même nom que le programme que vous déboguez, mais avec une extension différente. Ou d'une autre manière, comme bon vous semble. Merci.
LES DÉVELOPPEURS sont priés d'y réfléchir et de réagir.
Finir un peu le mode de calcul mathématique.
Il est clair que c'est pour... vous pouvez par exemple résoudre des équations et d'autres choses .... Ce qui n'est pas clair, c'est ce qui suit
J'essaierai de peindre certains des inconvénients de la solution dont je sollicite l'aide.
1. L'exécution d'un simple Expert Advisor avec un grand nombre de degrés de liberté prend beaucoup de temps en raison de la répétition constante de la fonction OnTick(). Cela conduit à un désordre très difficile à analyser et difficile à distinguer d'un raccord ordinaire.
Pour résoudre ce problème, nous pouvons essayer d'estimer chaque degré de liberté (la variable qui est recherchée dans le testeur) séparément avant le début des tests, car la suppression d'une seule paire de valeurs inutiles (à savoir, les valeurs recherchées, plutôt que les variables de l'intervalle recherché) pour l'énumération peut faire gagner beaucoup de temps ... Après le tamisage, nous obtenons des intervalles discontinus ... Ces ruptures apparaissent aux endroits où nous avons supprimé les variables qui ne sont pas nécessaires à l'optimisation. Comment utiliser ces intervalles brisés avec des valeurs exclues dans le testeur n'est pas très clair ?
2. Je rencontre également des problèmes dans l'analyse préliminaire des variables ... si je dois calculer un dépassement élémentaire sur le graphique de la cotation actuelle ... Je dois mettre tout ça dans un script... Le scénario n'est pas vraiment efficace... parce qu'il fonctionne sur un seul fil... alors que tous les autres sont au ralenti... avec beaucoup de paramètres de recherche aboutit à un grand nombre de boucles imbriquées ... le script s'accroche à ces boucles pendant un long moment ... dans ce cas, les variables passées dans la boucle pourraient être sorties en entrée, ce qui permettrait de suivre le même processus que dans le testeur de stratégie... Il semblerait que le problème puisse être résolu en mode calcul, mais si je comprends bien, il ne donne pasaccès aux tableaux de séries temporelles, au nombre de barres, à la sortie du tableau de résultats pour les données statistiques calculées vers des fichiers externes ... En outre, je ne sais pas comment sauvegarder les résultats entre les passages ... et comment sauvegarder le fichier final qui contient toutes les données calculées ...
J'aimerais voir un mode de calcul mathématique qui permette tout ce qui est dans les scripts.
Pour des calculs analytiques avec accès à tous les graphiques et à l'environnement de marché sans appeler OnTick, nous pouvons ajouter un autre mode "Analytics" avec des appels OnInit - OnTester - OnDeinit. Cela permettra de réaliser des expertises efficaces.