Souhaits pour MT5 - page 79
VPS de MetaQuotes ? - Quelle bonne idée ! (sautant de joie)
MetaQuotes est probablement la seule société que j'oserais héberger mon EA sur un VPS (en dehors de mon propre serveur, si j'en avais un).
Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer dans les serveurs tiers ? A quoi faut-il faire attention ?
Car les propriétaires de ces serveurs ont accès aux serveurs, et donc à vos EAs.
Et pour MetaQuotes, les EA des autres sont tabous, pour eux c'est une question d'honneur.
C'est une façon très grossière et vulgaire de le dire, mais c'est ainsi.
Merci. Que diriez-vous de lier l'Expert Advisor au compte pour ne garder que la version compilée sur le serveur... ?
Intéressant.j'ai commandé un accès de test.pour comprendre que, en général, est un VPS.ce qui ne sont pas comme les serveurs tiers ? A quoi faut-il faire attention ?
La première chose, et probablement la plus importante, est le fonctionnement ininterrompu du terminal et du ping vers le serveur DC.
Les propriétaires de VPS tiers ne configureront probablement pas leurs serveurs pour les besoins spécifiques du terminal.
Le terminal ne consomme pas beaucoup de trafic, ce qui signifie que, théoriquement, le prix de l'abonnement peut être réduit (+ de continuité est nécessaire).
MQ peut mettre les données en cache (grâce au courtage, pas tant que ça) et le trafic d'entrée à diffuser par un proxy commun, les propriétaires tiers ne le feront pas à coup sûr.
De plus, comme je l'ai dit, MQ dispose d'un support technique solide et comprend le temps de fonctionnement, alors que les propriétaires de VPS tiers peuvent simplement fermer les yeux sur le fait que la connectivité est régulièrement interrompue pendant de courtes périodes.
Lorsque vous placez des ordres d'achat stop limite et de vente stop limite en attente, le prix d'exécution (marqué en vert dans l'image) et le prix de l'ordre (marqué en bleu dans l'image) doivent être spécifiés.
Une fois l'ordre fixé dans le graphique, nous ne voyons qu'une ligne verte, c'est-à-dire le niveau où le prix atteint le niveau auquel l'ordre limite d'achat sera fixé. Je pense qu'il est tout de même nécessaire de placer sur le graphique et le niveau, auquel la limite d'achat/de vente sera fixée. De plus, à condition que l'option "Désactiver le traînage des niveaux de négociation" dans les paramètres du terminal soit désactivée, ce niveau pourrait être ajusté.
Ne pensez-vous pas que ce serait plus pratique ? Pour l'instant, il semble que ce point ne soit pas terminé. Veuillez l'accepter comme un souhait.
J'aimerais pouvoir utiliser la version light du terminal, notamment pour l'autotrading sur VPS.