Souhaits pour MT5 - page 69
1) Il serait bien que dans la fenêtre "Outils", on puisse Le bouton droit de la souris, par exemple, vous permettrait de choisir, parmi les signets disponibles, ceux qui doivent être affichés et ceux qui n'en ont pas besoin (bien sûr, pas absolument tous - le commerce, l'historique et les actifs en tout cas, tous en ont besoin, mais le reste peut valoir la peine d'être configuré).
Le fait est que certaines d'entre elles sont affichées (mises à jour/actualisées) si vous ne comptez pas utiliser les informations qu'elles contiennent est peu de chose. Pour moi, par exemple, sur les 11 qui sont actuellement utiles, 4-5. Le reste, je préférerais l'enlever pour ne pas qu'il se dessine devant mes yeux.
2) Dans la fenêtre "Navigateur", dans l'arbre "MetatTrader 5", désactivez si possible l'affichage des rubriques telles que "Indicateurs","Indicateurs personnalisés", "Conseillers experts", "Scripts". Là encore, il s'agit de supprimer les éléments et informations inutiles/distrayants. Pour moi, par exemple, les indicateurs et les conseillers experts n'ont pas de fonction non plus.
Je pense que la configuration de ces fenêtres dans Metatrader sera très pratique pour ceux qui tradent manuellement).
Une dernière demande.
3) À propos de la mise à jour automatique de Metatrader 5. Maintenant pendant les tests - c'est justifié quand le programme lui-même télécharge les mises à jour et qu'il ne peut pas être désactivé - pour ne pas nous embêter avec des bugs déjà corrigés :)
Mais, s'il vous plaît, ne devenez pas les produits Adobe, qui téléchargent des mises à jour pour 200-300 mégaoctets, y compris un trafic très coûteux (qui coûte dans certains tarifs à environ 30-50 $, de sorte qu'il coûte plus que la limite inclus dans certains opérateurs mobiles au Bélarus) et ensuite demander si elles ont besoin d'installer. :) Il est clair que Metatrader avec tous les composants mis à jour prendre moins (bien que pas si peu), mais il mai être situation désagréable lorsque vous avez un solde relativement faible de l'argent / trafic sur le compte de votre ordinateur portable sur la route et aller à la positions / graphiques pour vérifier, puis Metatrader rend heureux avec des mises à jour et la connexion est coupée parce que l'argent / trafic a manqué, et de corriger ou de fermer les positions n'ont pas eu le temps. N'oubliez pas que tout le monde n'a pas un accès illimité à l'internet (surtout sur la route) et qu'il y a beaucoup d'autres pays et d'autres nuances qui ne peuvent pas être prévues dans le programme, donc ne supposez pas que le programme sait mieux quand mettre à jour :) Dans MT4, le problème était résolu simplement en supprimant les mises à jour du programme du dossier sur l'ordinateur portable, alors que vous pouviez toujours mettre à jour en téléchargeant une nouvelle version complète et en la réinstallant.
Et dans les versions stables finales, veuillez faire, si possible, dans les paramètres d'une case à cocher qui vous permet d'activer/désactiver la mise à jour automatique, puisque la mise à jour automatique est intégrée dans le module principal. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec ce point.
P.S. Si possible, pourriez-vous répondre sur 3 points, afin de savoir à quoi s'attendre dans le style : fera, ne sera pas, pensera, etc. Merci. J'espère que les suggestions sont constructives.
Ce serait bien de l'ajouter au testeur :
1. Montants des dépôts initiaux : 100 $, 500 $ et 1000 $. Ils ne doivent pas être réinitialisés lors du redémarrage du terminal et de l'exécution de l'optimisation.
2. Possibilité de sélectionner et d'enregistrer des paramètres individuels à partir des résultats de l'optimisation sans nécessairement effectuer un seul test.
3. le temps jusqu'à la fin du test (sans minimiser un testeur).
4. Si le mode d'optimisation est sélectionné mais qu'aucun paramètre n'est choisi, il suffit de ne pas appuyer sur le bouton de test (Start).
5. Lorsque le testeur est en cours d'exécution, vous devriez être en mesure de visualiser la liste des transactions déjà exécutées, comme dans MT4.
Pendant l'optimisation, un paramètre tel que la valeur absolue maximale du drawdown du conseiller expert est très important, mais il est absent pour une raison quelconque.
1) plys 466 , il ne se réinitialise pas au redémarrage.
Il serait bon d'avoir un contrôle individuel sur l' affichage des tickers de nouvelles dans chaque graphique. De la même manière que l'affichage des volumes, par exemple.
Parce qu'ils n'ont pas l'air très bien ici, par exemple :
Merci d'avance.
J'ai vu une prévision des prix futurs sur le site de l'indice Dow Jones jusqu'en 2020 (barres de High, Low), je suis allé dans les objets graphiques de MT5 pour créer quelque chose de similaire, mais je n'ai rien trouvé !
Je lis le fil d'actualité, c'est tellement ennuyeux et peu pratique dans MT, il y a tellement d'indicateurs techniques, et le fil d'actualité n'a ni police à changer, ni fenêtre qui ne peut être "déplacée" par aucun mouvement, ou alternativement la fenêtre d'actualité ne peut être déplacée vers des onglets avec des graphiques.
Au compilateur.
Veuillez faire le transfert de petites structures par valeur, et pas seulement par référence, car toute arithmétique complexe/rationnelle est terriblement lente.
Il suffit de fixer une limite (32 ou 64 octets à votre discrétion) au-delà de laquelle le compilateur ne prend pas en compte les structures passées par valeur et exige strictement le passage par référence.
De plus, il serait agréable de pouvoir renvoyer de petites structures comme résultat d'une fonction.
--
Je vote également pour la surcharge des opérateurs. J'espère que j'y arriverai un jour. Il semble que le cours "to merge with C++" soit suivi et généralement soutenu.
La syntaxe fonctionnelle pour les opérations arithmétiques avec des objets mathématiques non standard est très peu pratique, et ralentit également beaucoup,
car elle ne peut pas être remplacée par des substitutions en ligne et nécessite la dépense d'appels de fonction.
Également pour les héritages multiples. Et puis quoi encore :)
Au diable l'héritage virtuel, qu'il y ait des collisions, mais nous avons besoin d'un héritage multiple.
Baba Yaga est contre. Moi aussi. L'héritage multiple est une chose maléfique.
Je suis en fait en faveur de la fusion avec Sharp, pas avec plus. C'est beaucoup plus logique là-bas, en tenant compte des générations d'expérience.