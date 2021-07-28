Souhaits pour MT5 - page 77
Le même que le serveur virtuel seulement avec MetaQuotes ?
J'ai une suggestion.
Par exemple, il y a deux Expert Advisors accrochés à des fenêtres différentes.
Le premier expert met en œuvre un certain algorithme.
advisor.ex5 premier expert
Le second expert reçoit des données du premier
trader.ex5 le deuxième expert
Vous avez le multithreading et tous les charmes de la modularité ici :)
PS// J'ai essayé de compiler cette version. Il compile sans erreur.
Le premier conseiller expert définit les signaux. signal n'est pas égal à zéro .
La seconde EA exporte avec succès la fonction, mais la valeur de signal est égale à 0. C'est-à-dire que je comprends que la seconde EA crée une autre instance de la première EA (mais comme personne n'appelle OnTick() dans une nouvelle instance d'une EA, elle signal ne prend aucune valeur).
J'aimerais qu'il recherche une instance déjà existante et s'y connecte, au lieu d'en créer une autre.
Chers développeurs, ne suggérez pas l'utilisation de variables globales.
Le conseiller expert doit être connecté à un conseiller déjà en cours d'exécution.
Il peut transmettre des tableaux de types courants et des tableaux de structures. Elles peuvent être traitées(méthodes Set) ou remplies(méthodes Get).
Quelles opportunités cela offrirait-il ? Vous pouvez écrire des réseaux neuronaux, des gestionnaires, des générateurs, des bibliothèques, etc. en MQL5.
Ces objets sont nécessaires dans une instance et sont exécutés dans leur propre thread.
Et ils sont écrits en MQL5. Et non pas écrit dans des applications tierces.
Il est préférable de le faire en tant que bibliothèque, comme les mêmes DLLs.
Ou une sorte de symbiose entre la bibliothèque et l'expert.
MetaEditor5 ---- File --- Créer une bibliothèque dynamique ----.
Mettre en œuvre les fonctionnalités.
1. La bibliothèque peut être chargée dans un thread séparé.
2. Que d'autres experts en scripting se connectent à la bibliothèque qui est déjà en cours d'exécution.
3. la bibliothèque peut être chargée et déchargée dynamiquement.
Outils - Histoire
Veuillez ajouter le tri par colonne.
Je suggère d'ajouter ici
"se déconnecter du serveur" avec une déconnexion.
Besoin d'un service de stationnement de script :
parking.mql5.com
L'expérience existante de MQ en matière de championnats permet, je pense, de mettre cela en œuvre.
Je voudrais ajouter "annuler" (Ctrl+z) J'ai accidentellement supprimé le graphique avec les indicateurs Ctrl+z et tout va bien.
Les VPS de MetaQuotes seront très demandés, avec un support technique aussi puissant, je serais le premier à m'inscrire.
VPS de MetaQuotes ? - Quelle bonne idée ! (sautant de joie)
MetaQuotes est probablement la seule société que j'oserais héberger mon EA sur un VPS (en dehors de mon propre serveur, si j'en avais un).
Menu File - Open Deleted.
Mais tout d'abord, il faut cocher la case dans Service - Paramètres - onglet Graphiques - enregistrer les graphiques supprimés pour les rouvrir.