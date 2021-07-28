Souhaits pour MT5 - page 68

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
stringo:

La visualisation arrive bientôt, bientôt. Il est déjà là, en cours de test interne.

Est-ce que ce sera bientôt dans la prochaine construction, ou dans les deux ou trois prochaines ?
 
Le terminal comporte une barre horizontale avec les onglets de chaque fenêtre graphique. Lorsque la barre déborde d'onglets, vous devez la faire défiler en cliquant sur les flèches (aller et retour) avec votre souris. S'il vous plaît : ajoutez dans les paramètres l'option de transférer ces onglets sur plusieurs rangées (barres) dans l'overflow, car il n'est pas très pratique avec un grand nombre de fenêtres de les manipuler par la seule possibilité de défilement avec la souris. En dernier recours, deux barres l'une en dessous de l'autre seraient suffisantes, mais pas une seule barre passant derrière le moniteur ! Ou même pas dans les paramètres, mais au niveau de la manipulation orthogonale des limites mobiles de l'interface inter-fenêtres par des opérations de drag'n'drop, de sorte que, par exemple, comme dans Windows, on puisse changer la hauteur d'une barre avec un ensemble de programmes en cours d'affichage.
 
x100intraday:
...
Oui, c'est vraiment nécessaire avec un grand nombre d'instruments.
 

1) Il serait bien que dans la fenêtre "Outils", on puisse Le bouton droit de la souris, par exemple, pourrait sélectionner les signets disponibles à afficher, et ceux qui n'en ont pas besoin (bien sûr, pas absolument tous - le commerce, l'historique et les actifs en tout cas, tous en ont besoin, mais le reste peut valoir la peine d'être configuré).

Le fait est que certaines d'entre elles sont affichées (mises à jour/actualisées) si vous ne comptez pas utiliser les informations qu'elles contiennent est peu de chose. Pour moi, par exemple, sur les 11 qui sont actuellement utiles, 4-5. Le reste, je préférerais le supprimer pour ne pas qu'il s'étende devant mes yeux.

2) Dans la fenêtre "Navigateur", dans l'arbre "MetatTrader 5", désactivez si possible l'affichage des rubriques telles que "Indicateurs","Indicateurs personnalisés", "Conseillers experts", "Scripts". Là encore, il s'agit de supprimer les éléments et informations inutiles/distrayants. Pour moi, par exemple, les indicateurs et les conseillers experts n'ont pas de fonction non plus.

Je pense que ces fenêtres dans Metatrader seront très pratiques pour ceux qui tradent manuellement).

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • 2009.11.23
  • Андрей
  • www.mql5.com
Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
 

Pouvez-vous me dire comment afficher la fenêtre "Résultats" dans le testeur de stratégie MT5, de la même manière que celle de MT4 ?

La fenêtre "Résultats" des fichiers du testeur de stratégie MT4 et MT5.

Dossiers :
testermt4.jpg  142 kb
testermt5.jpg  207 kb
[Supprimé]  
OpenClose:

Pouvez-vous me dire comment afficher la fenêtre "Résultats" dans le testeur de stratégie MT5, de la même manière que dans MT4 ?

Les fichiers de la fenêtre "Résultats" du testeur de stratégie MT4 et MT5.

Ce qui est actuellement appelé "Résultats" dans MT4 est appelé un rapport et ce que vous essayez de trouver est absent (pour le moment, espérons-le).

Pour l'instant, vous pouvez consulter l'historique des transactions dans le testeur en téléchargeant les données du rapport au format HTML / Open XML.

 
Interesting:

Ce qui est actuellement appelé "Résultats" dans MT4 est appelé un rapport et ce que vous essayez de trouver est absent (pour l'instant, espérons-le).

Pour le moment, vous pouvez voir l'historique des transactions dans le testeur en téléchargeant les données du rapport au format HTML / Open XML.

Dommage, car il est presque impossible de déboguer des entrées invalides dans l'historique.

Par exemple : Dans MT4, dans la fenêtre "Résultats", lorsque vous cliquez sur un trade, vous l'obtenez immédiatement sur le graphique. Le même mode existait dans MT3. (Dans MT2 - je ne sais pas).

Une grande demande aux développeurs - ne soyez pas paresseux, faites-le.
 

S'agirait-il d'un changement de mode d'affichage des transactions ? Il existe 4 modes de détail différents, le défaut étant d'ouvrir un rapport général :


[Supprimé]  
Renat:

S'agirait-il d'un changement de mode d'affichage des transactions ? Il existe 4 modes de détail différents, le défaut étant d'ouvrir un rapport général :

C'est probablement ça. :)
 
Renat:

Peut-être s'agit-il de changer les modes d'affichage des transactions ? Il existe 4 modes de détail différents, le défaut étant d'ouvrir un rapport général :


Merci. Je n'ai pas compris. Il existe un lien vers le menu contextuel dans l'aide.
1...616263646566676869707172737475...117
Nouveau commentaire