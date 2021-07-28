Souhaits pour MT5 - page 68
La visualisation arrive bientôt, bientôt. Il est déjà là, en cours de test interne.
...
1) Il serait bien que dans la fenêtre "Outils", on puisse Le bouton droit de la souris, par exemple, pourrait sélectionner les signets disponibles à afficher, et ceux qui n'en ont pas besoin (bien sûr, pas absolument tous - le commerce, l'historique et les actifs en tout cas, tous en ont besoin, mais le reste peut valoir la peine d'être configuré).
Le fait est que certaines d'entre elles sont affichées (mises à jour/actualisées) si vous ne comptez pas utiliser les informations qu'elles contiennent est peu de chose. Pour moi, par exemple, sur les 11 qui sont actuellement utiles, 4-5. Le reste, je préférerais le supprimer pour ne pas qu'il s'étende devant mes yeux.
2) Dans la fenêtre "Navigateur", dans l'arbre "MetatTrader 5", désactivez si possible l'affichage des rubriques telles que "Indicateurs","Indicateurs personnalisés", "Conseillers experts", "Scripts". Là encore, il s'agit de supprimer les éléments et informations inutiles/distrayants. Pour moi, par exemple, les indicateurs et les conseillers experts n'ont pas de fonction non plus.
Je pense que ces fenêtres dans Metatrader seront très pratiques pour ceux qui tradent manuellement).
Pouvez-vous me dire comment afficher la fenêtre "Résultats" dans le testeur de stratégie MT5, de la même manière que celle de MT4 ?
La fenêtre "Résultats" des fichiers du testeur de stratégie MT4 et MT5.
Ce qui est actuellement appelé "Résultats" dans MT4 est appelé un rapport et ce que vous essayez de trouver est absent (pour le moment, espérons-le).
Pour l'instant, vous pouvez consulter l'historique des transactions dans le testeur en téléchargeant les données du rapport au format HTML / Open XML.
Par exemple : Dans MT4, dans la fenêtre "Résultats", lorsque vous cliquez sur un trade, vous l'obtenez immédiatement sur le graphique. Le même mode existait dans MT3. (Dans MT2 - je ne sais pas).
Une grande demande aux développeurs - ne soyez pas paresseux, faites-le.
S'agirait-il d'un changement de mode d'affichage des transactions ? Il existe 4 modes de détail différents, le défaut étant d'ouvrir un rapport général :
Merci. Je n'ai pas compris. Il existe un lien vers le menu contextuel dans l'aide.