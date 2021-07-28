Souhaits pour MT5 - page 117

Il existe des propositions visant à ajouter une API pour travailler avec la couleur des onglets, de sorte qu'elle puisse être contrôlée dans les EA et les indicateurs, augmentant ainsi la visibilité. Il est également suggéré d'ajouter un placement vertical de ces onglets, afin de pouvoir en ouvrir davantage et de pouvoir passer de l'un à l'autre de manière pratique, même sur les petits écrans.

 

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate

Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas dans le testeur de stratégie ?

Est-il prévu de faire fonctionner cette fonction dans le testeur de stratégie ?

