Souhaits pour MT5 - page 33
Le sujet a déjà été abordé. Autant que je me souvienne, les développeurs ont refusé de faire de telles choses (en faisant référence au fait que si quelqu'un en a besoin, il peut facilement utiliser un IDE tiers).
Mais c'est toujours là...
Dans quelle langue le méta-éditeur est-il écrit ? Très probablement C++. Est-il difficile d'ajouter une numérotation des lignes, une mise en évidence par paire de parenthèses, etc. Il suffit de brancher une bibliothèque prête à l'emploi à un module de programme, qui est branché par les développeurs de toutes sortes d'éditeurs de texte - ils le font depuis des années...
C'est ce que je dis, methaquotes n'est pas "Tout pour le client" mais "Tout pour soi et seulement un peu pour le client" :(
Un souhait pour l'interface graphique.
Lorsque plusieurs graphiques sont disposés en une seule fois, disons verticalement
marquées d'une flèche rouge, les bordures de la fenêtre prennent l'espace qui est si nécessaire, il est déjà petit. Est-il possible de les supprimer, de les rendre dérisoires.
il serait bon d'avoir des onglets de type cellule
pour le moment et dans MT4 les onglets ressemblent à ceci
si vous voulez pouvoir les configurer, mettez les graphiques requis (indicateurs liés à un graphique) dans les points noirs et appelez l'onglet "JPY", ce sera très pratique et intuitif. Les modèles de cellules peuvent être différents de 1*1 à 4*4. Prootype Opera avec son onglet Express.
Z.Y., je pense que ce sera une bonne solution pour les femmes au foyer :-) Je connais l'existence des profils, mais ils ne sont pas pratiques, inachevés.
Je me répète peut-être, mais j'aimerais avoir une option dans MT5 (dans les paramètres) pour que le terminal s'éteigne à une certaine date et heure. Par exemple, le vendredi à la fin de la journée de négociation. Grâce à cette fonction, vous n'aurez plus besoin d'éteindre votre ordinateur manuellement. La soirée (nuit) du vendredi peut être passée dans une atmosphère plus agréable. (pour les conseillers experts qui travaillent)
C'est ce que je dis, les méta-citations ne sont pas "Tout pour le client", mais "Tout pour soi et seulement un peu pour le client" :(
Comme nous avons beaucoup de tâches à résoudre, nous devons les classer par ordre de priorité.
Pour l'instant, nos principaux efforts se concentrent sur le terminal principal et le testeur. Nous venons de publier aujourd'hui la version 64 bits du terminal.
Étape par étape, nous allons également procéder à la mise à niveau de l'éditeur.
Serait-il possible de signaler l'heure des transactions dans le journal du testeur pendant l'exécution de l'historique de l'EA ? Je ne parle pas du temps actuel, qui est déjà là, mais du temps des échanges dans le passé. Par exemple
2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Heure : ordre exécuté acheter 1.00 à...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: transaction effectuée [#2 buy ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time : deal #2 acheter 1.00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1Temps : instant acheter 1.00 ...
Et une autre remarque. Pourquoi la numérotation des métiers commence-t-elle toujours par 2 ?
MQL5 est un truc cool qui a tout sauf une chose : la réservation dynamique de la mémoire pour les tableaux multidimensionnels. J'espérais que les développeurs ajouteraient quelque chose comme ceci en plus des classes et structures
int **mat = new int * [ROWS] ;
for (int i = 0 ; i < ROWS ; i++) mat[i] = new int [COLS] ;
Il ne serait alors plus nécessaire de coder des modèles mathématiques sérieux dans des bibliothèques DL en c++, dont le terminal est souvent coupé dans MT4 pour une raison quelconque. Je ne suis pas un expert en programmation, mais la structure du langage MQL5 ne permet-elle pas d'ajouter de telles constructions ? La méthode ArrayResize existante permet une allocation dynamique selon une seule dimension du tableau. Bien sûr, nous pouvons inventer des inventions et coder tous les tableaux multidimensionnels par des tableaux unidimensionnels (arr[i][j] = arr[i*COLS+j]), comme je l'ai fait dans MQL4, mais ce ne serait pas agréable. Je comprends le dilemme des développeurs : les non-programmeurs se plaignent que le langage est devenu compliqué et les semi-programmeurs comme moi se plaignent que MQL5 manque encore plus de fonctionnalités pour le rendre plus proche de c++.