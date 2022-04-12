Zone d'accumulation et tendance - page 9
Sujet : quelque chose sur les tendances. Eh bien, la tendance sur la livre est uniquement à l'achat. Ceux qui vendent le font à leurs propres risques et ceux qui gagnent de l'argent l'achètent.
C'est pour ça que vous négociez au cent ?
Peut-être. Les Britanniques ont fait monter les enchères un peu plus haut.
De la façon dont je le vois, le prix évolue toujours dans le même sens. Par exemple.
Voici le graphique horaire. Il y a une petite consolidation et une sortie de celle-ci. Après le retest, j'ai fait un achat.
La même paire mais à partir du graphique 5M. Il y a une petite consolidation et le retest de cette zone. N'est-ce pas un mouvement de prix parfait ?))))
Ce n'est pas exactement la même chose, sur la partie gauche du graphique, l'écart du chandelier est "faible". Mais par la suite, nous avons obtenu de larges mooves, c'est-à-dire que nous pouvons faire une hypothèse - le marché a atteint le niveau cible et il y a une accumulation (comme l'une des variantes), selon les rapports SOT, nous pouvons observer que les grands acteurs ont des positions unilatérales et que la "phase de repositionnement" (changement de tendance) se forme structurellement sous la forme d'un flat.
Nous pouvons également observer la paire EUR-GBP et l'euro dans la zone des niveaux de correction après la hausse du Brexit.
Ce n'est pas exactement la même chose, sur le côté gauche du graphique, l'écart du chandelier est "faible". C'est-à-dire que nous pouvons supposer que le marché a atteint le niveau cible et qu'il s'accumule (comme l'une des variantes), selon les rapports SOT, nous pouvons voir que les grands acteurs ont des positions uniques importantes dans les deux sens et que la "phase de repositionnement" (changement de tendance) se forme structurellement comme un plat.
Joyeux Noël. Je comprends votre point de vue sur l'égalité ou non. Je peux voir,
que mon TS fonctionne et j'essaie de m'y tenir. Mais je n'ai pas tout
testé et mis au point. Il y a des bruits de commerce, et ils interfèrent.
Il est impossible d'y échapper. C'est pourquoi je continue à tester et à travailler.
Mes études ne se termineront jamais sur le marché.
Que pouvez-vous partager ? Ou dont vous pouvez vous vanter ?
Bonjour, belle entreprise... a enlevé la banane, vous pouvez continuer....fot l'inflation augmente, la banque centrale augmente le taux - donc la monnaie devrait devenir moins chère, pourquoi alors la livre augmente-t-elle...)) était également debout... Oh et j'allais oublier Bonne nouvelle Insidieuse 22 et ce Noël....oh ce qui va arriver, ce qui va arriver - un bouleversement complet de l'ordre mondial, peut-être qu'ils nous mettront hors la loi comme spéculateurs malveillants...))))
Quelles étaient les conditions préalables à la chute ?
Je vous l'ai dit : l'inflation est censée déprécier la monnaie de l'État émetteur...
mais cela met toute la machinerie sens dessus dessous...)))
Pas vraiment.
Tout d'abord, la composante prix de l'AT est élaborée. Et avec l'accumulation de liquidités, le reste.
C'est une technique standard pour faire du profit).