Zone d'accumulation et tendance - page 17

et voilà, l'accumulation au-dessus du niveau, la barre d'hier montre la direction... Ça y est, le niveau ne retient plus le prix...

Accumulation

 

Mais le prix est sorti de l'accumulation avec une panne.

Accumulation avec rupture

 

Il y a une nouvelle zone d'accumulation au-dessus du niveau de 1.2996 sur le câble. On ne sait pas encore quand l'Impulse sortira de là.

Accumulation

