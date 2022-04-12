Zone d'accumulation et tendance - page 3
Que puis-je vous dire ? Si je dis oui, vous me demanderez où se trouve le signal qui confirme ce que je dis. Je peux répondre que ce site web est un espace public et que je ne publierai pas plus d'informations dans un espace public que nécessaire. Comme tout autre site web, vous n'avez pas besoin de publier des informations sur vous-même.
Non, je ne le ferai pas. Je vous crois sur parole.
En avez-vous fait un BON métier ?Et votre réponse suffira.
Non, je ne demanderai pas. Je vous crois sur parole.
Vous avez gagné de l'argent avec ça ?
C'est une taille relative, et cela dépend de ce à quoi on le compare.
discussion hors-sujet
C'est une taille relative, et cela dépend de ce à quoi on le compare.
discussion hors-sujet
Une comparaison avec ses propres besoins.
Je vais bientôt l'effacer.
Douillet.
Par exemple, voici la situation de la veille.
Une petite zone d'accumulation. En attendant d'en sortir
et au point d'achat.
Voyons comment les événements vont évoluer.
Bonjour à tous et bonne année à vous amis.
Je voudrais aborder le sujet de la zone d'accumulation ou de la zone de consolidation (quel que soit le nom qu'on lui donne).
En général, s'il y a une régularité, si après avoir quitté cette zone d'accumulation, le prix continue son mouvement.
En général, c'est l'un des nombreux systèmes de trading dont je voulais parler. Je voudrais vous montrer une capture d'écran que j'ai utilisée dans mes transactions.
La discussion supposée sur les paires euro dollar, livre dollar, dollar canadien. Vous pouvez présenter vos variantes.
Comme vous pouvez le voir, il y a certaines zones (petites) et il y a une réaction sur celles-ci.
J'aimerais recueillir des statistiques avec votre aide. J'espère que vous pourrez m'aider)))
Le modèle est là. Mais dans quel sens cela va-t-il fonctionner, il n'y a pas de modèle. La moyenne est de 50/50. Vous creusez au mauvais endroit.
C'est ce que je veux découvrir.
Voici une situation presque similaire dans la livre.
Il existe une certaine zone et une sortie avec un nouveau test.
Reprenez vos esprits, quelle zone, quels retests...il y a un overnight (qu'en est-il du overnight - sur la capture d'écran il y a un interannuel) flat et une ouverture de marché. C'EST TOUT. L'activité est presque nulle la nuit, tandis que pendant la journée, elle augmente fortement, de plusieurs ordres de grandeur. Avec une croissance explosive des amplitudes, il y a une apparition de "tests/retests".
Avec votre aide, presque tous les jours sont marqués par des zones/retests/ruptures de cette manière :-)
C'est votre opinion. Je m'en tiens au mien.
Nous verrons en général.