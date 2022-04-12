Zone d'accumulation et tendance - page 15

Akula7777 #:
Je ne donnerai plus de conseils, ça ne m'intéresse pas ici.

Vous êtes-vous inscrit sur le site il y a 15 minutes juste pour écrire que vous n'êtes pas intéressé ?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Quelle bizarrerie))))

Quelle bizarrerie))))

 
Oh, je comprends. C'est Drunk ou Drun, c'est lui. Il a été supprimé. Il a probablement un nouveau compte.
 

La livre se dirige vers 1,33700. Nous devrions y chercher des points de retournement.


 

Pour le Canadien, j'ai déjà fait une capture d'écran pour cette semaine. Tout s'est passé comme sur la capture d'écran.


 

Un petit signal de vente vient de se former sur le yen. Nous allons devoir quitter les métiers pour la nuit.


 

Un signal de vente a été formé sur le Canadien. Il y aura une légère baisse de prix.


 

Il existe un point d'entrée sur le yen à partir d'une petite zone d'accumulation.

Cette petite zone est à l'intérieur d'une plus grande zone.

Après la sortie, je vais refaire le plein.


 

1 signal supplémentaire s'est formé


 

Il y a un signal au nord sur l'Eve.


