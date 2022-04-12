Zone d'accumulation et tendance - page 14
Non. Je ne suis pas offensé.
Et pour ce qui est de "mettre les choses à plat", j'ai dit mon point de vue.
Et il se peut qu'elle ne soit pas la même que la vôtre.
Mais je ne vais pas vous raconter les tenants et aboutissants de mon TS.
en voici une autre ! !! c'est une forme rectangulaire ! continuation de la tendance
Je n'ai pas besoin de tels cadeaux ! !! Vous avez les premiers trades sur le stop déjà balayés par !!!! et les mouvements fugaces dans la journée, c'est n'importe quoi ! !! La figure va finir ! !!L'essentiel est la patience ! !! Et ceux qui achètent sur cette paire, ils vont perdre! !!
Des paroles en l'air.
Et mes mots préférés sont "Je te l'avais dit".
COOL !
Bonjour à tous et bonne année à vous amis.
Je voudrais aborder le sujet de la zone d'accumulation ou de la zone de consolidation (quel que soit le nom qu'on lui donne).
En général, s'il y a une régularité, si après avoir quitté cette zone d'accumulation, le prix continue son mouvement.
En général, c'est l'un des nombreux systèmes de trading dont je voulais parler. Je voudrais vous montrer une capture d'écran que j'ai utilisée dans mes transactions.
La discussion supposée sur les paires euro dollar, livre dollar, dollar canadien. Vous pouvez présenter vos variantes.
Comme vous pouvez le voir, il y a certaines zones (petites) et il y a une réaction sur celles-ci.
J'aimerais recueillir des statistiques avec votre aide. J'espère que vous pourrez m'aider)))
AUD_USD, M-15 a marqué les zones où la paire s'est échangée dans le range (la semaine dernière), nous pouvons supposer qu'il s'agit de volumes de clôture confortables (achat-vente, à certains niveaux), mais comme nous ne connaissons pas les volumes, nous ne pouvons que spéculer, c'est à dire Nous ne connaissons pas non plus la nature des demandes - transactions commerciales, échanges, constitution de réserves par la Banque centrale, etc.
AUD_USD M-15 , alloué 4 zones, le canal est construit sur 3 points c'est à dire qu'il y a déjà une possibilité de Tech.Anal. ( sur les extremums des zones plates ) , si l'on considère la semaine dans son ensemble il est visible que la clôture n'est pas fortement "partie" de l'ouverture c'est à dire.c'est-à-dire que toute la semaine a été principalement plate, mais il y a eu une activité d'achat (7274), également en tant qu'élément des niveaux de pivot TA, des écarts types et autres. il est important d'essayer d'analyser les événements, ce qui se passe : achat - achat - vente - vente, courant (volumes quotidiens) ou quelque chose de grand, parce que l'action de vente peut être une réalisation d'un ordre d'une "boîte" (dans le moment) pour déplacer le prix à des niveaux favorables pour les futurs ordres d'achat .
AUD_USD M-15 , alloué 4 zones, le canal est construit sur 3 points c'est à dire qu'il y a déjà une possibilité de Tech.Anal. ( sur les extremums des zones plates ) , si nous considérons la semaine dans son ensemble il est visible que la clôture n'est pas fortement "partie" de l'ouverture c'est à dire.c'est-à-dire que toute la semaine a été principalement plate, mais il y a eu une activité d'achat (7274), également en tant qu'élément des niveaux de pivot TA, des écarts types et autres. En plus de ces moments, nous devons essayer d'interpréter ce qui se passe - ce qui est en train d'acheter - d'acheter - de vendre - de vendre, les volumes quotidiens ou quelque chose d'important, parce que le mouvement de vente peut être la réalisation d'un ordre "en boîte" (sur le moment) pour déplacer les cotations à des niveaux favorables pour les futurs ordres d'achat.
Quelle est votre opinion sur le Canadien ?
Sur les tendances baissières, ont rebondi à partir de la frontière du canal et du niveau 2700, 2800 a été testé à plusieurs reprises, et, la question sur le niveau 27, H-3, dans la zone de 15 - heure je considère que les 2605 et Les niveaux S / R , et dans l'attente de nouvelles de la Fed , aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à une plus grande volatilité , mais en général, les cotations sont "serrées" entre le niveau 27 et le canal , D - 1 - 1.5 Je vais surveiller la réaction aux niveaux proches, il y a le potentiel pour la "chute" de la figure trois et si ce scénario se réalise, peut-être en corrélation avec l'euro ou alternativement par le haut.
