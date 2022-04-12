Zone d'accumulation et tendance - page 4
Par exemple, voici la situation de la veille.
Une petite zone d'accumulation. En attendant d'en sortir
et au point d'achat.
Voyons comment les événements vont évoluer.
Si vous enregistrez tous les RSI supérieurs à 72 ou inférieurs à 28, entre M15 et D1, et voyez à quel prix ils sont appariés au moins une fois.
Vous verrez alors l'image suivante. Comme vous pouvez le constater, le RSI a historiquement donné un signal à presque tous les prix.
Mais si vous vérifiez les prix qui ont été répétés au moins 400 fois, vous verrez qu'historiquement, il y a eu des prix auxquels le RSI a donné un signal au même endroit.
La question reste donc de savoir si cela doit être considéré comme : Zone d'accumulation / Zone de distribution ?
Je ne suis pas repoussé par l'indicateur RSI. Et je ne tiens pas compte de ses signaux.
Je ne me fie pas à l'indicateur RSI. Et je ne prends pas en compte ses signaux.
L'indicateur utilisé n'a pas d'importance, même s'il se trouve à un croisement de MA100 et MA50. Ce qui compte, c'est que de tels croisements se forment à certains prix.
Je n'interviendrai plus dans votre processus d'apprentissage.
Prenez MatLab, formez une marche aléatoire, ajoutez des saisonniers et appliquez votre méthode. Comparez le résultat. Vous avez vu les zones ? ! et il n'y en a pas.
Maxim Kuznetsov, essayez-vous de me faire changer d'avis ?
L'essentiel dans le trading n'est pas le profit.
J'ai choisi le mien, et j'essaie de l'utiliser.
J'ai choisi le mien et j'essaie de l'utiliser et de le tester.
Sur la fourrière, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a eu une réaction de la petite zone d'accumulation.
J'ai fermé 17 pips dans le trade et mis le solde dans un Buy.
Il y a un modèle. Mais il n'y a pas de modèle pour savoir comment cela va se passer. La moyenne est de 50/50. Vous creusez au mauvais endroit.
Quelle différence cela fait-il de savoir dans quel sens cela va fonctionner ? Les ordres d'arrêt, là où la percée a lieu, c'est là qu'elle s'ouvre. Dans la grande majorité des cas. Il faut seulement comprendre qu'il y a presque toujours un drawdown lors d'un reversal. S'il casse le signal d'ouverture, nous devrions fermer.
Prenez MatLab, formez une marche aléatoire, ajoutez des saisons et appliquez votre méthode. Comparez le résultat. Vous avez vu les zones ? ! et il n'y en a pas.
Surpris. C'est évident pour un cheval, comme disait un de mes professeurs. Il n'y en a pas sur MathLab à random-walk. Je suis désolé, il n'y a que sur le marché réel. Et ils s'en sortent très bien.
Voici une situation similaire sur le Canadien. Zone d'accumulation - En sortir - Retester et profiter.
On a déjà conclu une partie de l'affaire. Le commerce est ennuyeux. Tout est prévisible))))
Il peut être moyen, mais il ne sera pas ennuyeux après avoir augmenté les volumes). Quelles sont vos règles pour sortir d'une position ?