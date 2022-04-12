Zone d'accumulation et tendance - page 6
Oui, tu ne peux pas écrire un robot là-dessus.
et qu'est-ce que l'accumulation - quelle est la définition ?
Deuxièmement, qu'est-ce que la Tendance, la définition...
et qu'est-ce que l'accumulation - quelle est la définition ?
Wikipedia à la rescousse))))Je suis un peu occupé par d'autres choses ici - le commerce, pas l'explication des mots.
donc wikipedia a une formulation différente. Si vous ne pouvez pas définir l'accumulation et la tendance, que faites-vous ensuite ?
Hé hé, fais attention, mon frère. Ce n'est pas le but de cette conversation. Peut ou ne peut pas.
Je suis en quelque sorte au milieu de quelque chose d'autre ici. Si vous ne connaissez pas les mots simples.
c'est votre problème. Je ne répondrai plus aux questions et aux invectives de ce genre.
Si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, dites-le.
Un peu sur la ventilation. Mais j'aimerais voir un nouveau test correct.
Il y a un petit retest. Le dernier échange a été annulé.
Mais comme prévu, j'ai fait un trade à partir du retest.
Le temps nous dira ce qui se passera ensuite.
En principe, le prix a bien fonctionné.
Le prix a dépassé 20 pips et j'ai fermé la moitié du trade et l'ai mis dans un Buy.
J'attends la suite)))
Il y a un développement 50/50 dans chaque situation.
Il ne vous reste plus qu'à trouver des endroits où vous pouvez placer une transaction avec un take-off au moins deux fois plus important que le stop.
Cela implique de calculer l'ATR de manière à ce que l'arrêt reste dans des limites raisonnables et que la prise soit réellement à portée de main.
Travailler avec des accumulations et des boîtes est l'une des meilleures méthodes. Après que le prix soit sorti de l'accumulation, il dispose d'une marge d'APR. Mais la prévisibilité est toujours de 50/50. C'est une question de RR.
Votre avis est entendu)))
