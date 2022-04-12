Zone d'accumulation et tendance - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Augmenter le volume de l'accord ne serait pas ennuyeux ;)). Quelles sont vos règles pour sortir d'une position ?
Il n'y a pas besoin de cela. Je ne m'ennuie pas.
Il existe plusieurs paramètres. Mais la principale est l'inversion du signal.
Il n'y a pas besoin de ça. Je ne m'ennuie pas.
Quelques paramètres. Mais le principal est l'inversion du signal.
La sortie est l'émergence d'une nouvelle zone d'accumulation. C'est comme ça que je le comprends ?
la sortie est l'émergence d'une nouvelle zone d'accumulation. c'est comme ça que je le comprends ?
Enfin, presque. Mais ce n'est pas tout ce sur quoi je m'appuie. Plusieurs techniques.
Augmenter le volume de l'accord ne sera pas ennuyeux ;)). Quelles sont vos règles pour sortir d'une position ?
Le niveau de TP sur lequel repose la flèche est indiqué.
Bien sûr, il peut y avoir une tendance et alors il y aura un regret amer de la fermeture prématurée d'une position rentable. Mais il y a des variantes ici aussi. Il est fort probable qu'il y aura un rebond à partir de ce niveau. Lors d'une reprise du mouvement à la baisse, confirmée par une cassure du niveau, rien n'empêche de reprendre une position, par exemple.
L'accord a été conclu à partir de la zone de résistance.
Après la sortie du canal formé, j'effectuerai le trade principal vers l'objectif inférieur.
Plusieurs paramètres. Mais le principal est l'inversion du signal.
Tous ces carrés et rectangles sont TRES subjectifs, je veux "dessiner" à cet endroit ou un peu plus large..., selon comment je me sens et combien j'ai bu avant...
Encore une fois, comment tester cette "peinture rupestre"... ?
Tous ces carrés et rectangles sont TRES subjectifs, je veux "dessiner" à cet endroit, ou je peux dessiner un peu plus large..., selon comment je me sens et combien j'ai bu avant...
Encore une fois, comment tester cette "peinture rupestre"... ?
Il faut une grande expérience du trading et des yeux goudronnés de graphiques.
Je pense que vous en faites partie. Et afin de tester, vous devez comprendre
il ne s'agit pas seulement de carrés. Il y a beaucoup de paramètres différents à prendre en compte.
pour décider où et comment dessiner ces carrés.
Il faut beaucoup d'expérience en matière de trading et un regard distrait sur les graphiques.
Je pense que vous en faites partie. Et afin de tester, vous devez comprendre
il ne s'agit pas seulement de carrés. Il y a beaucoup de paramètres différents à prendre en compte.
pour décider où et comment dessiner les carrés.
Je vois ! C'est juste impossible de tester...
C'est une honte... Cependant...
Je vois ! C'est juste impossible de tester...
C'est une honte... mais...
Oui, tu ne peux pas écrire un robot là-dessus.
Oui, tu ne peux pas écrire un robot là-dessus.