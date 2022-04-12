Zone d'accumulation et tendance - page 12
Les analystes financiers ne prennent pas toujours la peine de calculer, ils rassemblent des informations à différents niveaux et forment une évaluation du marché. Et il est facile de se séparer de dizaines de milliers de dollars en simplifiant la situation.
Les analystes financiers... Est-ce que c'est comme dans les investissements ? Drôle
Je ne me donne pas la peine d'écouter régulièrement les prévisions de tiers, mais j'ai une idée, certaines personnes présentent le matériel avec une argumentation logique, d'autres se contentent de "couper la vérité", et lorsque
ils ont un mélange de "maquillage analytique" - un crâne rasé avec une veste de marque, c'est drôle.
Un achat à partir de la limite inférieure de la zone. J'en ai déjà fermé la moitié.
Si le prix évolue comme sur la capture d'écran, j'ajouterai la transaction.
Les chiffres des PME ne sont pas tous aussi utiles
surtout pour ceux qui recherchent des zones marginales
;)
Le Canada montera tant que le pétrole montera (regardez le graphique hebdomadaire, pas le 15 min).
Merci pour ces informations.
Je n'écoute pas les conseils))
Merci pour ces informations.
Je n'écoute pas les conseils))
hmm, eh bien, restez bien assis ! !!))
Mon frère, tu es enfin de retour ! La seule personne saine d'esprit ici.