Zone d'accumulation et tendance
Dites-moi, comment expliquez-vous à un code d'achat (buy trade)
après avoir quitté la zone (accumulation, consolidation, etc.) lors du retest.
Pas immédiatement, mais après un petit "arrondi" comme dans l'image.
Et pas sur la première touche après l'"arrondi" ?))))
Si vous ne pouvez pas expliquer le code, alors l'idée ne vaut rien, c'est rude mais vrai. C'est-à-dire vos fantasmes.
Donc c'est aléatoire.
Non, tout est dans une liasse.
La méthode la plus simple est probablement celle du zigzag.
C'est un sujet que Gerchik aborde en détail.
Joyeux Noël à vous. Je comprends votre point de vue sur la similitude ou non. Je peux voir
que mon TS fonctionne et que j'essaie de m'y tenir. Mais je n'ai pas tout
testé et mis au point. Il y a des bruits de commerce, et ils interfèrent.
Il est impossible d'y échapper. C'est pourquoi je continue à tester et à travailler.
Mes études ne se termineront jamais sur le marché.
Que pouvez-vous partager ? Tu sais, se vanter ?
Après les vacances, je travaille sur mon travail de TS et d'optimisation en mettant l'accent sur l'analyse technique et le fond informationnel (parfois, je ne regarde pas ce qui se passe dans le calendrier économique pendant des semaines), c'est à dire Les estimations d'experts Warren Buffett, Ray Dalio sont des personnes avec du capital et peuvent se permettre plus d'une calculatrice, en particulier Buffett il y a quelques années a suggéré que selon leur méthodologie (indicateurs comptables) la sélection des actions n'a pas de potentiel sur le marché et ils s'assoient juste avec ce qu'ils ont, et dans l'argent, néanmoins S/P augmente. Ray Dalio utilise la diversification . Il est intéressant d'entendre leur évaluation de la situation, étant donné qu'ils ont probablement des experts (départements) qui évaluent les secteurs de l'économie. Et ceci n'est qu'un fragment (puzzle), et puisque les marchés sont tous interconnectés, pour la vue d'ensemble, je suis d'accord pour dire que "l'apprentissage ne finira jamais" .
Pour écouter leur évaluation de la situation, vous devez avoir des millions de dollars sur votre compte, pas une centaine...
Les analystes financiers ne prennent pas toujours la peine de calculer, ils rassemblent des informations à différents niveaux et forment une évaluation du marché. Et il est facile de se séparer de dizaines de milliers de dollars en simplifiant la situation.