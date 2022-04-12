Zone d'accumulation et tendance - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si le forum et ce fil de discussion sont vivants, postez ici.
Et est-ce que ça intéresse quelqu'un de regarder mes prédictions ?
Sinon, il peut être archivé à l'adresse suivante : .............
Toute stratégie peut être intéressante pour les pairs si elle est basée sur une THÉORIE ou un modèle fort.
Le fait de tracer des lignes horizontales ou des rectangles n'est ni une théorie ni un modèle - c'est l'opinion SUBJECTIVE d'un trader individuel, qui n'intéresse que lui personnellement...
Toute stratégie peut être intéressante pour les pairs si elle est basée sur une THÉORIE ou un modèle fort.
Tracer des lignes horizontales ou des rectangles n'a rien à voir avec la théorie ou les régularités - c'est l'opinion SUBJECTIVE d'un trader individuel, qui n'intéresse que lui personnellement...
Le marché financier a été créé par des personnes. Et tout, je répète TOUT ce qui se fait sur le marché,
tout ce que le prix dessine est analysable, un modèle.
La façon dont vous calculez ce modèle et où vous le voyez dépend de chaque trader.
Et dire qu'il ne fait pas référence à la théorie ou à la régularité est pour le moins stupide.
Si ma vision du marché ou plutôt le dessin du prix donne au moins 80% de transactions positives,
devrait donner au moins un intérêt de la part des commerçants.
Si ce n'est pas le cas, je n'insisterai pas...........
Bonjour,
Il existe un indicateur de travail sur votre sujet.
https://www.mql5.com/ru/market/product/63855
Il ya là aussides barrières limitant la sortie de l'accumulation.
Regardez un peu dans d'autres terminaux pour placer un profil volumétrique / profil de marché ...
Les gammes ne sont belles que dans notre imagination ...
Il n'y a presque pas d'accumulations parfaites sur les marchés ! !!
Vous irez aux bains publics pour la publicité.
Si le forum et ce fil de discussion sont vivants, postez ici.
Et est-ce que ça intéresse quelqu'un de regarder mes prédictions ?
Sinon, il peut être archivé à l'adresse suivante : .............
Je ne veux pas voir mes prévisions sans une explication du modèle sur la base duquel elles sont faites. Eh bien parce que dans ce cas, il n'y a rien à discuter, sauf le fait que "ça ne s'est pas réalisé".
Les prédictions nues sans explication du modèle sur lequel elles sont basées ne sont pas intéressantes. Eh bien, parce que dans ce cas, il n'y a rien à discuter, sauf le fait que "cela s'est réalisé ou non".
Les modèles vous seront expliqués dans d'autres fils de discussion.
Aleksandr Yakovlev #:
ce que le prix dessine est analysable, un modèle.
La façon dont vous calculez ce modèle et où vous le voyez dépend de chaque trader.
C'est l'illusion ! C'est pourquoi 95% de tous les traders perdent leurs dépôts...
Tous ceux qui pensent que " c'est à chaque trader de décider ", essaient de créer pour eux-mêmes un modèle SUBJECTIF de stratégie - WHAT WE SEE, THAT WE SING !
Le résultat est logique : PERTE DE DÉPÔT !
Mais vous continuez à souffrir - cela ne vous fera certainement pas de mal... D'autres, très probablement, vous feront du mal sans équivoque...
Je vois que personne n'est intéressé. Au revoir, alors.
Modérateurs, supprimez le fil.
L'accumulation est simplement un repli dans une tendance. C'est là que j'ai noté, suivi de l'impulsion ... sortie de la zone d'accumulation, la valeur de l'impulsion est inconnue, mais souvent il y a un stop au niveau clé suivant
Voici l'Accumulation sous le niveau... Ce qui reste à tracer est le moment où il y a une sortie de cette zone d'accumulation.