Zone d'accumulation et tendance - page 2
Lilita
Litita. Est-ce correct ?
Ou d'écrire en anglais ? Comment l'épelez-vous ?
Je m'excuse par avance pour la prononciation incorrecte.
Aucun indicateur ne vous dira que la tendance a changé.
Inutile d'argumenter davantage car je n'ai pas dit ce que l'indicateur montrera à l'avenir. J'ai dit que je regardais les lectures des indicateurs comme des niveaux de prix où le mouvement des prix a changé de direction.
Vous ne détecterez jamais un changement de tendance sur un graphique quotidien ou en 4h par le RSI.
J'ai dit que je regardais les lectures des indicateurs comme des niveaux de prix où le mouvement des prix a changé de direction.
De la façon dont je le vois, le prix évolue toujours dans le même sens. Par exemple.
Voici le graphique horaire. Il y a une petite consolidation et une sortie de celle-ci. Après le retest, j'ai fait un achat.
La même paire mais à partir du graphique 5M. Il y a une petite consolidation et le retest de cette zone. N'est-ce pas un mouvement de prix parfait ?))))
L'un interfère-t-il avec l'autre ?
La plupart des gens sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez même regarder, tout en continuant à parler et à faire quelque chose avec leurs mains, ce qui représente déjà 3 actions :)
Eh bien, c'est compréhensible. Avez-vous une opinion sur le sujet de la branche ?
Je ne comprends pas votre point de vue ! !!
Si vous parlez de trading sur le forex, alors MQL Market montre le produit avec lequel je trade. Il y a déjà 6 ans, les bases ont été posées pour l'idée de niveaux universels pertinents pour les différents instruments financiers.
C'est tout à fait compréhensible. Un avis sur le sujet de la branche ?
Oui, je l'ai fait.
---
Comme c'est souvent le cas, si le prix a quitté le canal et qu'il n'a pas franchi les 3 distances du canal, il y a de grandes chances qu'il y ait un fort renversement.
J'ai marqué 2 zones sur la capture d'écran.
Si elle ne dépasse pas 1.1385, il y a un gros short, et si elle le fait et qu'elle le fait, nous pouvons à nouveau envisager une position longue.
Et tout ce bla bla bla.
Avec votre permission, je vous appellerai "vous".
Vous pouvez également vous adresser à moi en m'appelant "vous".
Vous. comme il était d'usage dans l'ancienne Russie.
Parce que "Y" a rapproché les Russes et le peuple russe.
Selon l'idéologie romaine, le mot "vous" doit diviser les Russes.
Écoute, Lilita, tu as gagné de l'argent avec ça ?
Que puis-je vous répondre ? Si je dis "oui", vous me demanderez où est le signal qui confirme mes paroles. Je peux répondre que ce site web est un espace public et que je ne publierai pas plus d'informations dans un espace public que nécessaire. Comme sur tout autre site web, il n'est pas nécessaire de publier des informations sur soi-même.