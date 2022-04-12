Zone d'accumulation et tendance - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pas vraiment.
La composante prix de l'AT est calculée en premier. Et avec l'accumulation de liquidités, le reste.
C'est une astuce standard pour faire du profit).
Bien, bien... tout se passe lorsque les liquidités s'accumulent, mais la composante prix est élaborée en premier , c'est-à-dire que tant que le prix n'aura pas atteint le niveau prévu, tout restera inch angé...
Je ne comprends toujours pas... l'inflation est - est... qu'est-ce qu'il faut de plus pour descendre sans s'arrêter, et bien, il y a encore des liquidités pour amortir un atterrissage brutal... et le taux, selon nos normes, n'a pas tellement augmenté...))))
Bien, bien... tout se passe avec l'accumulation de liquidités, mais la composante prix est élaborée en premier lieu , c'est-à-dire que tant que le prix n'aura pas atteint le niveau prévu, tout sera pareil...
Je ne comprends toujours pas... l'inflation est là... de quoi d'autre avez-vous besoin pour descendre sans vous arrêter, et, bon, je crois savoir qu'il y a encore des liquidités qui amortissent un atterrissage brutal... et le taux, selon nos normes, n'a pas tellement augmenté...))
Votre raisonnement est correct, le taux n'est pas beaucoup, mais il y a déjà un dépassement des taux avec peu de débordement d'investissements rentables pour les grosses sommes. C'est la première étape.
Votre raisonnement est correct, les enjeux ne sont pas grands, mais l'upside est déjà là dans les enjeux avec un petit débordement d'investissements rentables pour de grosses sommes. C'est la première étape.
C'est-à-dire que le lent flux des gros capitaux vers les monnaies refuges a commencé - sortie de capitaux à l'étranger, vers le yen et ailleurs... et alors pourquoi avons-nous besoin d'argent si nous n'en avons pas besoin, tout comme nous en avons - beaucoup de monnaie, mais elle reste un poids mort jusqu'à ce qu'elle se déprécie complètement, comme un fonds de sauvetage national..... juste au cas où...)))C'est tout, fin des échanges - je vais aussi me reposer...))
C'est-à-dire qu'une lente sortie des gros capitaux vers les monnaies d'asile a commencé - sortie des capitaux à l'étranger, vers le yen et ailleurs... et puis pourquoi avons-nous besoin d'argent si nous n'en avons pas besoin, tout comme nous - beaucoup de monnaie, mais c'est un poids mort jusqu'à ce qu'elle se déprécie complètement, comme un fonds de sauvetage national... juste au cas où...)))C'est tout, fin des échanges - allez vous reposer aussi...))
Il s'agit essentiellement d'argent vide qui tente de se convertir. Tout le monde dans le monde veut s'envoyer en l'air.
Il s'agit essentiellement d'argent vide qui tente de se convertir. Tout le monde dans le monde veut s'envoyer en l'air.
Je pense que la guerre des monnaies est vue en termes d'inflation. Le dollar a toujours été fort. Mais ils disent qu'elle sera affaiblie.
Nous regardons les États-Unis :
Vous pouvez également comparer les taux des banques centrales.
Dans les pays où l'inflation diminue, cela signifie que la monnaie nationale devient plus forte. Mais c'est le cas du point de vue d'un "taux de change équitable".
Cependant, pour remplir les coffres plus rapidement, la monnaie ne semble pas plus forte. Je pense que c'est une intervention artificielle.
L'essence devient plus chère parce que le pétrole devient plus cher (logique).
L'essence devient plus chère parce que le pétrole devient moins cher et qu'il n'est pas rentable de le produire (logique).
J'attends avec impatience un mouvement similaire sur le Canadien.
J'attends avec impatience un mouvement similaire sur le Canadien.
Vous devez habiter près du terminal. Existe-t-il des moyens d'automatiser cette création ?
Salut Vov. Je ne suis pas un programmeur, donc je ne sais pas quoi répondre.
Salut Vov. Je ne suis pas un programmeur, donc je ne sais pas quoi répondre.
Le freelancing existe, tout se fera si les critères sont formalisés.
Dites-moi, comment expliquez-vous à un code d'achat (buy trade)
après avoir quitté la zone (accumulation, consolidation, etc.) lors du retest.
Pas immédiatement, mais après un petit "arrondi" comme dans l'image.
Et pas sur la première touche après l'"arrondi" ?))))