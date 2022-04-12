Zone d'accumulation et tendance - page 8

Aleksandr Yakovlev #:

Merci.

Vous êtes les bienvenus.

Faites également attention aux niveaux circulaires. Je vois qu'avec votre technique, c'est important de garder une trace.

 
Uladzimir Izerski #:

Je fais attention à toutes sortes de choses.

 
Vladimir Baskakov #:
Je rechercherais des zones de compression plutôt que d'accumulation. Beaucoup mieux. Les fractales, deux supérieures et deux inférieures, sont pratiques à trouver.

Je suis d'accord, après la compression, il y a généralement un mouvement impulsif.


 
Uladzimir Izerski #:

Tout ceci est programmé et testé.


Si le Trader pouvait évaluer les tests sur le "tableau" proposé, il y aurait une conversation de fond... En attendant, ce n'est que du vent..., et beaucoup de mots superflus...

 
Serqey Nikitin #:

Si le Trader pouvait évaluer les tests sur le "tableau" proposé, alors il y aurait une conversation de fond... Mais pour l'instant - une éclaboussure..., et beaucoup, beaucoup de mots superflus...

Et que produisent les beaux tests ? Dans la vraie vie, ils sont tous nuls). Même les débutants comprennent.

Tout n'est pas testé. Il doit y avoir un système commercial, pas un test sur une photo.

Mais ilest plus difficile de traiter avecun système commercial. De nombreuses circonstances doivent être prises en compte. Vous devez avoir un certain état d'esprit et des compétences.

 
Uladzimir Izerski #:

Et qu'apportent les beaux tests ? Dans la vie réelle, ils sont une bavure.


Oui, eh bien, ce sont les tests qui sont à blâmer, pas l'abruti qui a construit une stratégie tordue...

 
Aleksandr Yakovlev #:

Un peu sur la ventilation. Mais j'aimerais voir un nouveau test correct.

Félicitations pour une autre perte. Le mouvement va augmenter. Non merci.
Sergey Pavlov #:
Félicitations pour un autre élan. Le mouvement va augmenter. Ne me remerciez pas.
Il a raison, pound sell
 
Vladimir Baskakov #:
Il a raison, pound sell
Le temps dira qui a raison...
 
Sujet : quelque chose sur les tendances. Eh bien, la tendance sur la livre est uniquement à l'achat. Ceux qui vendent le font à leurs propres risques et ceux qui gagnent de l'argent l'achètent.
