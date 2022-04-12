Zone d'accumulation et tendance
En principe oui, mais il n'y a pas de limites claires à partir desquelles vous pouvez conclure un accord. Mais ce n'est que mon opinion.
Bonjour à tous et bonne année à vous amis.
Je voudrais aborder le sujet de la zone d'accumulation ou de la zone de consolidation (quel que soit le nom qu'on lui donne).
En général, s'il y a une régularité, si après avoir quitté cette zone d'accumulation, le prix continue son mouvement.
En général, c'est l'un des nombreux systèmes de trading dont je voulais parler. Je voudrais vous montrer une capture d'écran que j'ai utilisée dans mes transactions.
La discussion supposée sur les paires euro dollar, livre dollar, dollar canadien. Vous pouvez présenter vos variantes.
Comme vous pouvez le voir, il y a certaines zones (petites) et il y a une réaction sur celles-ci.
J'aimerais recueillir des statistiques avec votre aide. J'espère que vous pourrez m'aider)))
La signification est la même, le prix s'est arrêté à ces endroits avant de changer de direction ou de continuer vers le niveau suivant.
Par exemple, l'analyse des niveaux de surachat et de survente de l'indicateur RSI sur la période H2 du 01.01.1990.
Niveaux affichés sur l'échelle de temps D1
Niveaux affichés sur la période W1
Avant de continuer avec le sujet des niveaux universels, je voulais comprendre comment vous définissez cette zone(zone d'accumulation ou zone de consolidation).
Tout d'abord, je regarde le graphique en 4 heures ou journalier où se trouve le prix et après 30m ou 15m, je cherche un point d'entrée.
Je le fais avec l'un des nombreux au cours des dernières années.
J'aimerais connaître votre opinion.
Si je comprends bien, ne cherchez pas du tout à savoir si une telle zone a existé historiquement (dans la fourchette de prix spécifiée).
Sur le plan historique, tout a déjà été réglé.
A moins bien sûr qu'il y ait eu un croisement.
Je veux dire, si vous ajoutez un niveau de l'histoire qui a été franchi une fois, deux fois ou plus,,,,,
ce n'est plus si important. Il faut regarder les niveaux les plus proches.
Je me suis demandé si les lectures de l'indicateur RSI forment un modèle qui peut être observé comme des niveaux de prix auxquels l'indicateur indique un changement de tendance. Je pense qu'un tel modèle existe, il peut être clairement vu dans les images ci-jointes ci-dessus.
Non Lolita, tu as tort. Aucun indicateur ne vous dira que la tendance a changé.
