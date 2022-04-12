Zone d'accumulation et tendance

Nouveau commentaire
 

Bonjour à tous et bonne année à vous amis.

Je voudrais aborder le sujet de la zone d'accumulation ou de la zone de consolidation (quel que soit le nom qu'on lui donne).

En général, s'il y a une régularité, si après avoir quitté cette zone d'accumulation, le prix continue son mouvement.

En général, c'est l'un des nombreux systèmes de trading dont je voulais parler. Je voudrais vous montrer une capture d'écran que j'ai utilisée dans mes transactions.

La discussion supposée sur les paires euro dollar, livre dollar, dollar canadien. Vous pouvez présenter vos variantes.

Comme vous pouvez le voir, il y a certaines zones (petites) et il y a une réaction sur celles-ci.

J'aimerais recueillir des statistiques avec votre aide. J'espère que vous pourrez m'aider)))



[Supprimé]  
Le nuage Ishimoku n'est-il pas une zone d'accumulation ?
 
Vladimir Baskakov #:
Le nuage Ishimoku n'est-il pas une zone d'accumulation ?

En principe oui, mais il n'y a pas de limites claires à partir desquelles vous pouvez conclure un accord. Mais ce n'est que mon opinion.

[Supprimé]  
Aleksandr Yakovlev #:

En principe oui, mais il n'y a pas de limites claires à partir desquelles vous pouvez conclure un accord. Mais ce n'est que mon opinion.

Eh bien, vos limites ne sont pas si grandes non plus. Mais vous n'avez pas besoin de dessiner et vous pouvez le voir sur votre smartphone à tout moment.
 
Aleksandr Yakovlev:

Bonjour à tous et bonne année à vous amis.

Je voudrais aborder le sujet de la zone d'accumulation ou de la zone de consolidation (quel que soit le nom qu'on lui donne).

En général, s'il y a une régularité, si après avoir quitté cette zone d'accumulation, le prix continue son mouvement.

En général, c'est l'un des nombreux systèmes de trading dont je voulais parler. Je voudrais vous montrer une capture d'écran que j'ai utilisée dans mes transactions.

La discussion supposée sur les paires euro dollar, livre dollar, dollar canadien. Vous pouvez présenter vos variantes.

Comme vous pouvez le voir, il y a certaines zones (petites) et il y a une réaction sur celles-ci.

J'aimerais recueillir des statistiques avec votre aide. J'espère que vous pourrez m'aider)))



La signification est la même, le prix s'est arrêté à ces endroits avant de changer de direction ou de continuer vers le niveau suivant.

Par exemple, l'analyse des niveaux de surachat et de survente de l'indicateur RSI sur la période H2 du 01.01.1990.

Niveaux affichés sur l'échelle de temps D1

EURUSDDaily


Niveaux affichés sur la période W1

EURUSDWeekly


Avant de continuer avec le sujet des niveaux universels, je voulais comprendre comment vous définissez cette zone(zone d'accumulation ou zone de consolidation).

 
Lilita Bogachkova #:

La signification est la même : le prix s'est arrêté à ces endroits avant de changer de direction ou de passer au niveau suivant.

Par exemple, l'analyse des niveaux de surachat et de survente de l'indicateur RSI sur la période H2 du 01.01.1990.

Niveaux affichés sur l'échelle de temps D1


Niveaux affichés sur le calendrier W1


Avant de continuer avec le sujet des niveaux universels, je voulais comprendre comment vous définissez cette zone(zone d'accumulation ou zone de consolidation).

Tout d'abord, je regarde le graphique en 4 heures ou journalier où se trouve le prix et après 30m ou 15m, je cherche un point d'entrée.

Je le fais avec l'un des nombreux au cours des dernières années.


J'aimerais connaître votre opinion.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Je regarde d'abord le graphique de 4 heures ou le graphique quotidien où se trouve le prix, puis je cherche le point d'entrée à 30m ou 15m.

Si je comprends bien, il ne faut pas du tout regarder si une telle zone a existé historiquement (dans la fourchette de prix spécifiée).

 
Lilita Bogachkova #:

Si je comprends bien, ne cherchez pas du tout à savoir si une telle zone a existé historiquement (dans la fourchette de prix spécifiée).

Sur le plan historique, tout a déjà été réglé.

A moins bien sûr qu'il y ait eu un croisement.

Je veux dire, si vous ajoutez un niveau de l'histoire qui a été franchi une fois, deux fois ou plus,,,,,

ce n'est plus si important. Il faut regarder les niveaux les plus proches.

 
Aleksandr Yakovlev #:

J'aimerais connaître votre opinion.

Je me suis demandé si les lectures de l'indicateur RSI forment un modèle qui peut être observé comme des niveaux de prix auxquels l'indicateur indique un changement de tendance. Je pense qu'un tel modèle existe, il peut être clairement vu dans les images ci-jointes ci-dessus.

 
Lilita Bogachkova #:

Je me suis demandé si les lectures de l'indicateur RSI forment une sorte de modèle qui peut être observé comme des niveaux de prix où l'indicateur indique un changement de tendance. Je pense qu'un tel modèle existe, il peut être clairement vu dans les images ci-jointes ci-dessus.

Non Lolita, tu as tort. Aucun indicateur ne vous dira que la tendance a changé.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Pas de Lolita...

Lilita

1234567891011121314151617
Nouveau commentaire