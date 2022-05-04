League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 321
"Et la seule façon d'être rentable en permanence est de passer d'un système à l'autre en permanence. "
Comment déterminer si ce système est sur le point d'échouer et si celui-là est sur le point de rapporter de l'argent ? Si le système perd pendant 3 jours d'affilée, et qu'avant cela il gagnait pendant un mois - éteignez-le. Et vice versa, s'il gagne pendant 3 jours d'affilée, et qu'avant cela il perdait - activez-le. Ce n'est pas si simple.
D'après ce que j'ai compris, il est impossible d'identifier les tendances du marché lorsque tel ou tel TS fonctionne mieux ou moins bien en rassemblant des statistiques. Par exemple, ce TS fonctionne mieux en septembre et en février de 12 à 16. Une demi-heure avant le communiqué de presse avec 2/3 d'étoiles et après cela ne pas négocier.
J'ai une autre question : peut-être avez-vous entendu parler des options binaires et avez-vous essayé d'écrire quelque chose de bien qui fonctionne pour elles ?
Je commence tout juste à me familiariser avec MQL5 et j'ai l'intention de développer un conseiller expert rentable en binaire.
Oui, c'est le principal problème, et malheureusement, il est résolu de manière essentiellement intuitive.
Je regarde l'indice de qualité pendant la période historique, cet indice pendant la période de démonstration, le nombre de demandes de SL. Au cœur du système. Et puis je mets ceux que je trouve prometteurs pour de vrai.
Je n'ai jamais eu affaire aux options binaires, et je n'ai aucune idée de ce que c'est.
C'est un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous serez toujours en train de deviner. La conclusion est que l'idée est nulle.
Ouais, pas le Graal. Vous avez tous les "fluff qui ne sont pas le Graal"...
Ouais, pas le Graal. Vous avez tous les "fluff qui ne sont pas le Graal"...
Sois logique, c'est une impasse, débarrasse-toi de ça, sois un homme.
Quel genre de "plan" ?
Je l'ai dit plus d'une fois, la Ligue est simplement une collection de systèmes permanents, testés et prêts à l'emploi. Je les regarde, et je prends les systèmes que je préfère. Et vous suggérez donc que je sois privé d'un tel outil ? Que vais-je parier sur le réel si je n'ai pas de systèmes prêts à l'emploi ?
Tu es fou, mec. Vous avez besoin d'une sorte de contrôle... alors vous avez besoin de garanties... ...alors vous n'aimez pas l'idée, même si c'est moi qui le fais, pas vous...
Tous les systèmes de la ligue sont aussi simples que trois cents, KodoBase a des experts gratuits qui travaillent exactement selon ces principes. Et la seule différence entre les CT de la ligue est que je peux évaluer leur travail à l'aide de mon indice de qualité intégré, et en temps réel. C'est tout.
Vous abordez la Ligue comme une opportunité de la vendre à quelqu'un. Je ne vais pas le vendre à qui que ce soit. Si quelqu'un est intéressé, je le lui donnerai gratuitement. J'en ai besoin comme d'un ensemble de systèmes, toujours prêts à être utilisés. C'est comme ça que je l'ai.
Je n'ai pas besoin de votre ligue du tout, c'est comme une douleur dans le forum, ennuyeux dans sa stupidité.
Ne saisissez pas le sujet si vous n'en avez pas besoin.
J'en ai besoin.
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Eh bien, si un homme aime bloguer sa folie ici, qui dit qu'il ne peut pas...