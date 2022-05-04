League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 322
C'est comme un bac à sable. Des chiffres pour le plaisir des chiffres et des graphiques pour le plaisir des graphiques.
Eh bien, si une personne aime bloguer sa folie ici, qui peut l'arrêter...
Que faut-il faire ?
J'ai insisté plus d'une fois sur le fait que j'ai besoin d'un ensemble de TS qui ont été testés sur des données historiques, et qui ont une période de démonstration réussie. Je l'ai. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que "des chiffres pour le plaisir des chiffres" ? Ce n'est pas "pour le plaisir des chiffres", c'est pour avoir un ensemble cohérent de systèmes parmi lesquels choisir.
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Que faut-il faire ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Rien de mal, )))) Certaines personnes veulent juste blesser les autres ))))
C'est bon, ))))) Certaines personnes veulent juste blesser les sentiments des autres).
Je veux dire, c'est compréhensible qu'il n'y ait pas de Graal...
C'est une honte. Je suis triste de dire... Le Graal, tel que je le vois, c'est de sauter d'un système à l'autre en permanence. Il est temps d'éteindre ceux qui ne sont pas prometteurs... Ici, il y a une semaine, les eurofrancs m'ont entubé... Deux systèmes ont fait un coup bas à partir du compte réel - tous deux étaient à plat, et l'euro-franc a suivi une tendance prolongée... Bien sûr, les stoploss sont tombés, les systèmes ont commencé à montrer un mauvais comportement et se sont arrêtés... Le compte est encore sous les trois cents dollars... Eh bien... Je pense qu'on s'en sort maintenant...
C'est compréhensible qu'il n'y ait pas de Graal...
Pour aiguiser le début d'un travail efficace et la fin . Lier ces périodes à des facteurs externes . Se contenter d'énoncer l'état du TS par rapport à la série de prix échouera toujours dans les périodes de changement des propriétés/caractéristiques de cette série.
Je me suis habitué à ne pas prêter attention aux émotions inutiles des gens inutiles. Cela ne fonctionne pas toujours, mais cela aide souvent.)
C'est compréhensible qu'il n'y ait pas de Graal...
Oui, c'est vrai, et ça me convient très bien, je peux voir une certaine perspective. Le fait que je n'aie pas perdu d'argent n'est pas mauvais du tout. Oui, j'aimerais gagner de l'argent... Eh bien, je ne peux pas encore le faire... Probablement pas... qu'est-ce que tu vas faire...
:-) Pour être honnête, ça ressemble déjà à une histoire de taureau blanc...
Et vous, aussi...
La ligue n'est qu'un indicateur. Quels sont les systèmes qui fonctionnent en ce moment. Le commerce de la Ligue consiste à passer constamment d'un système à l'autre. C'est exactement ce que je fais en ce moment. D'après ce que je vois, le compte va dépasser les 300 cette semaine. Nous verrons bien.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le meilleur tableau par qualité :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Pourquoi des systèmes DIFFERENTS sur des paires DIFFERENTES ?
Il est donc beaucoup plus difficile d'identifier la CARACTERE du système.
Soit tous les systèmes sur une paire, soit tous les systèmes sur toutes les paires. Il serait alors plus facile et plus "naturel" d'identifier les caractéristiques de chaque système. Ou est-ce que je rate quelque chose ?