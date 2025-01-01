Règles de systèmes flous

Un système flou (système d'inférence logique flou) est un conteneur de conclusions sous la forme d'un ensemble flou correspondant aux valeurs courantes des entrées avec l'utilisation d'un ensemble de règles floues et d'opérations floues.

Les règles floues déterminent la relation entre les entrées et les sorties d'un objet examiné. La quantité de règles dans le système est illimitée. La forme générale des règles floues est la suivante :

si condition de la règle, alors conclusion de la règle.

La condition de la règle décrit l'état actuel de l'objet. La condition de la règle décrit la façon dont la condition affecte l'objet.