Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueRègles de systèmes flousCGenericFuzzyRule 

CGenericFuzzyRule

Classe de base des deux types de règles floues.

Déclaration

   class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule

Titre

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

Descendants directs

CMamdaniFuzzyRule, CSugenoFuzzyRule

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

Conclusion

Retourne et définit la conclusion d'une règle floue

Condition

Retourne et définit la condition 'if' (ensemble de conditions) pour une règle floue

CreateCondition

Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
Op