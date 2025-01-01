CGenericFuzzyRule
Classe de base des deux types de règles floues.
Déclaration
|
class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
IParsableRule
CGenericFuzzyRule
Descendants directs
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne et définit la conclusion d'une règle floue
|
Retourne et définit la condition 'if' (ensemble de conditions) pour une règle floue
|
Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés