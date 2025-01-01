- Conclusion
CreateCondition
Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Paramètres
var
[in] Variable floue.
term
[in] Terme flou.
Valeur de Retour
Statut de la règle floue.
CreateCondition
Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Paramètres
var
[in] Variable floue.
term
[in] Terme flou.
not
[in] Flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à une condition.
Valeur de Retour
Statut de la règle floue.
CreateCondition
Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Paramètres
var
[in] Variable floue.
term
[in] Terme flou.
not
[in] Flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à une condition.
hedge
[in] Type de l'ensemble de conditions.
Valeur de Retour
Statut de la règle floue.