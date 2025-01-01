CreateCondition

Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

)

Paramètres

var

[in] Variable floue.

term

[in] Terme flou.

Valeur de Retour

Statut de la règle floue.

CreateCondition

Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

)

Paramètres

var

[in] Variable floue.

term

[in] Terme flou.

not

[in] Flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à une condition.

Valeur de Retour

Statut de la règle floue.

CreateCondition

Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

HedgeType hedge

)

Paramètres

var

[in] Variable floue.

term

[in] Terme flou.

not

[in] Flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à une condition.

hedge

[in] Type de l'ensemble de conditions.

Valeur de Retour

Statut de la règle floue.