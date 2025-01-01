DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueRègles de systèmes flousCGenericFuzzyRuleCreateCondition 

CreateCondition

Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variable floue
   CFuzzyTerm*      term,     // terme flou
   )

Paramètres

var

 [in]  Variable floue.

term

 [in]  Terme flou.

Valeur de Retour

Statut de la règle floue.

CreateCondition

Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variable floue
   CFuzzyTerm*      term,     // terme flou
   bool             not,      // flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à la condition
   )

Paramètres

var

 [in]  Variable floue.

term

 [in]  Terme flou.

not

 [in]  Flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à une condition.

Valeur de Retour

Statut de la règle floue.

CreateCondition

Crée une condition pour une règle floue avec les paramètres spécifiés.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // variable floue
   CFuzzyTerm*     term,     // terme flou
   bool            not,      // flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à une condition
   HedgeType       hedge     // type de l'ensemble de conditions
   )

Paramètres

var

 [in]  Variable floue.

term

 [in]  Terme flou.

not

 [in]  Flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à une condition.

hedge

 [in]  Type de l'ensemble de conditions.

Valeur de Retour

Statut de la règle floue.