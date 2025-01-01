CopyTo

Copie tous les éléments d'un set dans le tableau spécifié en commençant à l'indicespécifié.

int CopyTo(

T& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Paramètres

&dst_array[]

[out] Un tableau dans lequel les éléments du set seront écrits.

dst_start=0

[in] Un indice du tableau à partir duquel la copie commence.

Valeur de Retour

Retourne le nombre d'éléments copiés.