Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCHashSet<T>IsProperSupersetOf 

IsProperSupersetOf

Détermine si le set actuel est un vrai sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

bool IsProperSupersetOf(
   ICollection<T>*  collection     // une collection pour déterminier la relation
   );

Version utilisant un tableau.

bool IsProperSupersetOf(
   T&  array[]                     // un tableau pour déterminer la relation
   );

Paramètres

*collection

[in]  Une collection pour déterminer la relation.

&collection[]

[in]  Un tableau pour déterminer la relation.

Valeur de Retour

Retourne true si le set courant est un vrai sur-ensemble, ou false sinon.