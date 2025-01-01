IsSubsetOf

Détermine si le set actuel est un sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

bool IsSubsetOf(

ICollection<T>* collection

);

Version utilisant un tableau.

bool IsSubsetOf(

T& array[]

);

Paramètres

*collection

[in] Une collection pour déterminer la relation.

&collection[]

[in] Un tableau pour déterminer la relation.

Valeur de Retour

Retourne true si le set courant est un sous-ensemble, ou false sinon.