Overlaps

Détermine si le set actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

bool Overlaps(

ICollection<T>* collection

);

Version utilisant un tableau.

bool Overlaps(

T& array[]

);

Paramètres

*collection

[in] Une collection pour déterminer le chevauchement.

&collection[]

[in] Un tableau pour déterminer le chevauchement.

Valeur de Retour

Retourne true si le set actuel et une collection ou un tableau se chevauchent, ou false sinon.