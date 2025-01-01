UnionWith

Effectue l'union entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau). Elle ajoute les éléments manquants de la collection spécifiée (tableau) dans la collection courante (array).

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

void UnionWith(

ICollection<T>* collection

);

Version utilisant un tableau.

void UnionWith(

T& array[]

);

Paramètres

*collection

[in] Une collection avec laquelle opérer l'union avec le set actuel.

&collection[]

[in] Un tableau avec lequel opérer l'union avec le set actuel.

Note

Le résultat est écrit dans la collection courante (tableau).