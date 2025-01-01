Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCHashSet<T>Contains AddCountContainsComparerTrimExcessCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEquals Contains Détermine si un set contient un élément ayant la valeur spécifiée. bool Contains( T item // la valeur à chercher ); Paramètres item [in] La valeur à chercher. Valeur de Retour Retourne true si un élément ayant la valeur spécifié a été trouvé dans le set, false sinon. Count Comparer