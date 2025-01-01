DocumentationSections
Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée.

bool  InsertArray(
   CArrayShort*  src,     // Pointeur vers la source
   int            pos      // Position
   )

Paramètres

src

[in] Pointeur vers une instance de classe CArrayShort contenant les éléments source à insérer.

pos

[in]  Position d'insertion de l'élément dans le tableau

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être ajoutés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayShort::InsertArray(const CArrayShort*,int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- crée le tableau source
   CArrayShort *src=new CArrayShort;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- ajout les éléments du tableau source
   //--- . . .
   //--- insére un autre tableau
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau source
   delete src;
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }