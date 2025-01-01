DocumentationSections
Load

Charge les données du tableau depuis un fichier.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  Handle du fichier précédemment ouvert (en mode binaire) avec la fonction FileOpen (...).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayShort::Load(int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int          file_handle;
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ouvre le fichier
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Load(file_handle))
        {
         //--- erreur de chargement du fichier
         printf("File load: Error %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- utilisation des éléments du tableau
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      printf("Element[%d] = %d",i,array.At(i));
     }
   delete array;
  }