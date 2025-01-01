- Reserve
Update
Met à jour l'élément situé à la position spécifiée
bool Update(
Paramètres
pos
[in] Position de l'élément du tableau à mettre à jour
element
[in] Nouvelle valeur de l'élément
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être modifié.
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CArrayShort::Update(int,short)