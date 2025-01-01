//--- exemple d'utilisation de CArrayShort::DeleteRange(int,int)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments au tableau

//--- . . .

//--- supprime les éléments

if(!array.DeleteRange(0,10))

{

printf("Delete error");

delete array;

return;

}

//--- supprime le tableau

delete array;

}