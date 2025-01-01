DocumentationSections
DeleteRange

Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // Position du permier élément
   int  to        // Position du dernier élément
   )

Paramètres

from

[in]  Position du premier élément à supprimer dans le tableau.

to

[in]  Position du dernier élément à supprimer dans le tableau.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les éléments ne peuvent pas être supprimés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayShort::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- supprime les éléments
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }
