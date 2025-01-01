- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Add
Ajoute un élément à la fin du tableau.
|
bool Add(
Paramètres
element
[in] valeur de l'élément à ajouter dans le tableau.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être ajouté.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayShort::Add(short)