DayName

Retourne le nom du jour de la semaine.

string  DayName()  const

Retourne le nom du jour de la semaine par son index.

string  DayName(
   const int      num         // index du jour
   )  const

Paramètres

num

[in]  Index du jour (de 0 à 6).

Valeur de retour

Nom du jour.