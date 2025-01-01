Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDateTimeShortDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortDayName Retourne le nom court du jour de la semaine. string ShortDayName() const Retourne le nom du jour de la semaine par son index.. string ShortDayName( const int num // index du jour ) const Paramètres num [in] Index du jour (de 0 à 6). Valeur de retour Nom court du jour. DayName DaysInMonth