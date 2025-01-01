DocumentationSections
ShortDayName

Retourne le nom court du jour de la semaine.

string  ShortDayName()  const

Retourne le nom du jour de la semaine par son index..

string  ShortDayName(
   const int      num         // index du jour
   )  const

Paramètres

num

[in]  Index du jour (de 0 à 6).

Valeur de retour

Nom court du jour.