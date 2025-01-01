DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDateTimeDate 

Date (Méthode Set avec datetime)

Définit la date à partir du type datetime.

void  Date(
   const datetime      value         // date
   )

Paramètres

value

[in]  Valeur du type datetime.

Valeur de retour

Aucune.

Date (Méthode Set avec MqlDateTime)

Définit la date à partir du type MqlDateTime.

void  Date(
   const MqlDateTime   &value        // date
   )

Paramètres

value

[in]  Valeur du type MqlDateTime.

Valeur de retour

Aucune.