- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
Date (Méthode Set avec datetime)
Définit la date à partir du type datetime.
|
void Date(
Paramètres
value
[in] Valeur du type datetime.
Valeur de retour
Aucune.
Date (Méthode Set avec MqlDateTime)
Définit la date à partir du type MqlDateTime.
|
void Date(
Paramètres
value
[in] Valeur du type MqlDateTime.
Valeur de retour
Aucune.