Date (Méthode Set avec datetime)

Définit la date à partir du type datetime.

void Date(

const datetime value

)

Paramètres

value

[in] Valeur du type datetime.

Valeur de retour

Aucune.

Date (Méthode Set avec MqlDateTime)

Définit la date à partir du type MqlDateTime.

void Date(

const MqlDateTime &value

)

Paramètres

value

[in] Valeur du type MqlDateTime.

Valeur de retour

Aucune.