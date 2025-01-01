DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDateTimeTime 

Time (Méthode Set avec datetime)

Définit l'heure à partir du type datetime.

void  Time(
   const datetime      value         // heure
   )

Paramètres

value

[in]  Valeur du type datetime.

Valeur de retour

Aucune.

Time (Méthode Set avec MqlDateTime)

Définit l'heure à partir du type MqlDateTime.

void  Time(
   const MqlDateTime   &value        // heure
   )

Paramètres

value

[in]  Valeur du type MqlDateTime.

Valeur de retour

Aucune.

Sec