Référence MQL5 Bibliothèque Standard Panneaux et Dialogues CDateTime ShortMonthName

string ShortMonthName() const

Retourne le nom court du mois par son index.

string ShortMonthName(
const int num // index du mois
) const

Paramètres

num
[in] Index du mois (1-12).

Valeur de retour

Nom court du mois.