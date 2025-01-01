DocumentationSections
ShortMonthName

Retourne le nom court du mois.

string  ShortMonthName()  const

Retourne le nom court du mois par son index.

string  ShortMonthName(
   const int      num         // index du mois
   )  const

Paramètres

num

[in]  Index du mois (1-12).

Valeur de retour

Nom court du mois.